Les JO 2024 ne vont pas doper le tourisme à Paris

Les touristes sont de retour à Paris. 11,6 millions de touristes ont fait escale au Grand Paris entre janvier et avril 2023, ont annoncé conjointement la Mairie de Paris et l'Office de tourisme de la capitale ce mercredi. C'est 27,2% de plus qu'en 2022 mais toujours un peu en deçà des chiffres de 2019 (-2,5%).

Lire aussiTourisme : Paris va interdire localement les nouveaux meublés touristiques de professionnels

« On retrouve les niveaux de 2018 et 2019 », déclare Frédéric Hocquart, adjoint à la Mairie de Paris chargé du tourisme et de la vie nocturne.

Sur cette première partie de l'année, plus de 2,9 millions de touristes étrangers sont venus à Paris en avion. Parmi eux, les Américains sont les plus nombreux et représentent 13% des volumes. Quant aux Chinois, ce sont les grands absents (-88% par rapport à 2019). Les causes de cette diminution sont plurielles. Le nombre de vol depuis la Chine est faible, les tarifs sont élevés et les délais d'obtention de visa sont longs, explique Corinne Menegaux, Directrice Générale de Paris je t'aime - Office de tourisme.

Pour ce qui est de la dépense moyenne des touristes internationaux, elle s'élève à 390 dollars par jour, soit 34 dollars de plus qu'en 2022 Il faut toutefois garder à l'esprit l'inflation de ces derniers mois. Les perspectives pour fin 2023 prévoient environ 37 millions de touristes dans le Grand Paris, c'est-à-dire 1,5 million de moins qu'en 2019. Quant aux prévisions d'arrivées par voie aérienne, la ville de Paris attend environ 1,2 million d'arrivées étrangères pour l'année.

Paris, ville aux mille animations

La saison estivale parisienne s'annonce riche en animations. Au programme, la fête de la musique, les Solidays, le Fnac Live ou encore la semaine des fiertés. L'objectif est de valoriser la vie nocturne à Paris en gardant des mots d'ordre tels que « bienveillance », « zéro plastique » et « transition écologique ».

À plus long terme, SPOT24, une exposition olympique ouvrira ses portes à côté du stade Emile Anthoine d'octobre 2023 à décembre 2024. Au mois de novembre aura lieu la 3ème édition de ParisLocal, un festival qui met en avant les artisans du Grand Paris et leurs savoir-faire. Sans oublier les Jeux Olympiques qui se tiendront dans la capitale à l'été prochain. À cette occasion, chaque arrondissement sera doté d'un ou deux spots qui proposeront une forme d'animation, a annoncé Frédéric Hocquard. De quoi attirer les touristes nationaux et internationaux, mais aussi les Parisiens et les Franciliens.

Le « fantasme des JO » à relativiser

Toutefois, en ce qui concerne les JO 2024 et le nombre de touristes présents, Frédéric Hocquard dédramatise. « Les JO, il y a plein de touristes qui viennent, mais il y en a aussi plein qui ne viennent pas. Il n'y aura pas de multiplication par deux du nombre de visiteurs, fait-il valoir. Et d'ajouter : « On attend un niveau touristique similaire à celui d'autres périodes ».

Rien d'étonnant cependant. Ces grandes manifestations entraînent rarement un boom de la fréquentation touristique en raison, notamment, de la hausse des prix constatée dans l'hébergement. Selon les estimations hautes, le taux d'occupation moyen serait compris entre 75% et 80%, ajoute Corinne Menegaux. Actuellement, ce taux est de 75,9% dans Paris intra-muros. L'adjoint à la Mairie de Paris assure cependant que les prix des hébergements parisiens seront surveillés pour éviter une flambée de ces derniers, mais il ajoute que les choses devraient s'auto-réguler. Aujourd'hui le prix moyen d'une nuitée dans Paris intra-muros est de 188$, ce qui représente une augmentation de 28% par rapport à 2022.

Lire aussiLa facture des JO 2024 n'en finit pas de grimper : qui va payer?

Des objectifs à poursuivre et des projets en cours

À mi-mandat municipal, la capitale conserve son objectif : faire de Paris une capitale du tourisme durable en conservant son importance touristique. C'est cette volonté qui a été le fil d'Ariane des Assises du tourisme durable de 2021. Environ 70 mesures avaient été listées à cette occasion, dont les deux tiers ont été réalisées aujourd'hui ou sont en cours de réalisation, assure Corinne Menegaux.

Parmi elles, on note par exemple la sortie du plastique à usage unique d'ici 2024. Il est aussi question de faciliter l'accès à l'eau potable dans la capitale via la multiplication de fontaines à eau. Le but est de permettre aux touristes comme aux Parisiens de remplir leurs gourdes.

Une autre idée en cours de développement concerne le transport fluvial. Des projets de bateaux-taxi et navettes fluviales à l'échelle métropolitaine sont en cours d'étude. Certains tests devraient être réalisés cet été, déclare Caroline Menegaux. Utiliser le fleuve pour se déplacer pourrait contribuer à réduire le nombre d'autocars touristiques présents dans les rues de la capitale, autre cheval de bataille de la ville.

Des engagements collectifs

Une charte sur le tourisme d'affaires réunit tous les opérateurs concernés (hébergeurs, transports, infrastructures, etc) pour faciliter l'organisation des grands événements. Une autre convention est en cours d'élaboration, la version finale étant prévue pour octobre 2023. Il s'agit d'une charte de l'hospitalité qui vise à engager collectivement les acteurs parisiens sur des notions d'accueil comme la résilience écologique, la fluidification du parcours visiteurs et l'interactivité entre les différents acteurs locaux.