L'économie française sur « une ligne de crête » selon l'Insee

Le chemin de la reprise économique s'annonce périlleux. Après une année 2020 chaotique, la boussole de l'économie tricolore demeure l'évolution de la situation sanitaire. "Dans l'immense majorité des pays dont la France, la conjoncture économique reste encore tributaire de l'évolution de la pandémie et des mesures sanitaires qu'elle impose" a expliqué le directeur général de l'institut Jean-Luc Tavernier. Selon la dernière note de conjoncture de l'Insee dévoilée ce jeudi 11 mars, l'activité économique se situerait à environ -4% en deça de son niveau d'avant-crise au cours du premier trimestre. La saturation des services de réanimation dans les régions les plus touchées, la mise en oeuvre de confinements locaux, la hausse des variants dans les chaînes de contamination et le fiasco de la campagne de vaccination freinent les espoirs d'une reprise rapide et synchronisée dans tous les secteurs et toutes les régions.

"Au delà du quatrième 2020, les indicateurs continuent de porter l'empreinte de la crise sanitaire. Les mesures d'endiguement ont été particulièrement sévères en Allemagne ou au Royaume-uni avec une chute importante du commerce de détail. Il existe encore une forte dichotomie entre l'industrie et les services en ce début d'année. Il y a davantage d'inquiétudes exprimées dans les services pour des raisons sanitaires" a expliqué le chef du département de la conjoncture Julien Pouget lors d'un point presse. "L'Insee table sur une reprise progressive de l'activité dans l'industrie et une réouverture dans quelques secteurs dans les services pour le second trimestre. La croissance trimestrielle au second trimestre serait de l'ordre aussi de 1%. L'acquis de croissance annuelle, c'est-à-dire avec une croissance nulle aux troisième et...