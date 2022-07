L'inflation atteint 6,1% en France en juillet, un record depuis 1985

C'est le chiffre le plus élevé jamais atteint depuis juillet 1985 : la hausse des prix à la consommation en France s'est accélérée de nouveau en juillet pour atteindre 6,1% sur un an, contre 5,8% en juin, selon une première estimation provisoire publiée par l'Insee ce vendredi.

L'inflation a été tirée par la progression des prix des services, qui ont augmenté de 3,9% en juillet par rapport à la même période en 2021, ainsi que par l'alimentation qui a connu une hausse de 6,7% sur un an contre 5,8% en juin. Néanmoins, malgré une progression encore forte sur un an, les prix de l'énergie ont décéléré, indique l'Insee. Un phénomène qui s'explique par le repli des prix des produits pétroliers: la hausse est de 28,7% en juillet par rapport à juillet 2021, contre 33,1% le mois précédent.

Les prix de l'énergie ont flambé ces derniers mois principalement du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné une fièvre sur les marchés mondiaux. Quant aux prix à la consommation : sur un mois, ils ont augmenté de 0,3%, après +0,7% en juin. L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de base aux comparaisons européennes, a augmenté de 6,8% sur un an après 6,5% en juin.

Malgré la hausse des prix à la consommation qui s'est accélérée de nouveau en juillet, l'économie française résiste bien. La France a enregistré une croissance de 0,5% au printemps. Il s'agit d'une première estimation du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, publiée vendredi par l'Insee, et qui devra être confirmée fin août.

Ces données de l'Insee sont publiées au lendemain de la parution des chiffres de la croissance américaine au deuxième trimestre (-0,9% en rythme annualisé après -1,6% au 1er trimestre), qui ont techniquement fait entrer le pays en récession.

Record en Espagne

En Europe, les estimations de croissance de la zone euro et de plusieurs grands pays du Vieux Continent doivent aussi être dévoilées vendredi matin. En Espagne, l'inflation a encore accéléré ce mois-ci pour atteindre 10,8% sur un an, soit 0,6 point de plus qu'en juin (10,2%), selon une première estimation publiée vendredi par l'Institut national de la statistique (INE). Ce chiffre, s'il est confirmé, constitue un record « depuis septembre 1984 », soit près de 38 ans, souligne l'INE dans son communiqué.

Une inflation galopante et une économie qui résiste malgré tout. Plus qu'en France, la croissance en Espagne a fortement rebondi au deuxième trimestre pour atteindre 1,1%, en raison d'un niveau d'investissement élevé et d'une forte progression de la consommation.

(Avec AFP)