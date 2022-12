Sobriété énergétique : Ilya, la douche cyclique qui réduit de 90% la consommation d'eau

« La douche est un geste ancré dans notre quotidien, mais il est très consommateur. En moyenne, une douche, ce sont 80 litres d'eau consommés et 2 kilowattheures », sensibilise Antoine Escande. « C'est un geste banal qui a un impact considérable, d'autant plus dans un contexte où l'on parle d'économiser de l'énergie », appuie Simon Buoro. Avec la start-up Ilya, ces deux Toulousains ont donc décidé de s'attaquer à ce fléau afin de faire de la douche un moment écologique tout en conservant un certain confort.

Ces deux néo-entrepreneurs sont la parfaite illustration de cette nouvelle génération de jeunes qui souhaitent allier développement économique et préservation de l'environnement.

Quand ils intègrent l'école de l'INSA à Toulouse, tous les deux ont un destin tout tracé et s'imaginent déjà comme ingénieurs dans l'industrie aéronautique. « Mais pendant notre cursus, nous avons passé beaucoup de temps dans les associations d'étudiants à vocation environnementale. On s'est rencontrés dans ce cadre-là », raconte Simon Buoro. « Pour nous, cela a développé au fil du temps l'idée que l'entrepreneuriat doit être une façon de mettre du sens à notre métier, et le documentaire de Cyril Dion (Demain, NDLR) a aussi été un déclic », poursuit son associé. À la sortie de leur école d'ingénierie commune en 2018, ils se mettent donc en tête de réduire l'empreinte énergétique de la douche en identifiant un axe innovant. « L'idée de la douche cyclique est venue assez rapidement, mais sa concrétisation a été beaucoup plus complexe », reconnaît Antoine Escande.

Pas d'eau savonneuse

Comme nombre de start-ups, les débuts sont difficiles en raison de moyens financiers limités, à savoir 8 000 euros en poche pour enclencher la révolution d'un instant sacré de la journée pour beaucoup de consommateurs. Mais grâce à de la débrouille et une bonne dose de bricolage, les premiers prototypes fonctionnels sont mis au point par les deux entrepreneurs. « C'était une usine à gaz... Donc à partir de là, le challenge a été de simplifier la technologie au maximum pour en faire un produit facile à industrialiser et au coût acceptable pour le client final », se souvient Simon Buoro. Après plus de trois années de R&D, la technologie est enfin aboutie. La promesse finale d'Ilya est donc de permettre l'économie de 90 % de l'eau habituellement consommée grâce à son système de douche cyclique, installé préalablement dans le système d'eau de la salle de bains en question. En appuyant sur un bouton-poussoir, l'utilisateur active le mode recyclage de l'eau et passe ainsi à la douche en circuit fermé. L'eau récupérée à l'évacuation est ainsi stockée et nettoyée à l'aide d'une lampe UV et d'un filtre, puis réchauffée avant d'arriver une nouvelle fois sur l'utilisateur. Un autre bouton permet par la suite de repasser en circuit ouvert et d'évacuer l'eau utilisée par la douche cyclique dans le système des égouts. « La seule mise en garde est que nous préconisons aux futurs utilisateurs et clients de ne pas l'utiliser avec de l'eau savonneuse. Autrement dit, nous conseillons vivement aux usagers de l'utiliser quand il s'agit de se mouiller ou se détendre après, mais pas quand il s'agit de se rincer pour retirer le savon. Pour nous, la circulation de l'eau savonneuse dans le mécanisme posait de gros problèmes techniques avec à terme un encrassement de certaines pièces comme le filtre avec des opérations de maintenance trop complexes pour un consommateur lambda. Malgré ce point, notre douche cyclique permet de passer plus de temps sous la douche sans que cela ait un impact sur le confort et votre facture d'eau, bien qu'il faille tout de même garder en tête que cela consomme de l'électricité, même si c'est moins important qu'en circuit ouvert », signale Antoine Escande. Après une importante phase de tests en interne, la première douche cyclique d'Ilya a été installée au sein de la pépinière d'entreprises qui l'héberge dans la zone de l'Oncopole à Toulouse. Mais dès le début de l'année 2023, ce sont au total une dizaine de douches qui seront déployées en tests chez des particuliers, un hôtel, des complexes sportifs et des bâtiments divers.

Le capteur avant la douche

Néanmoins, à 2 000 euros TTC la douche cyclique, Ilya vise tout d'abord une clientèle professionnelle pour sa montée en puissance commerciale. La start-up toulousaine a ainsi eu la joie de signer ses premières précommandes lors du dernier salon Idéobain, qui réunit des bailleurs, des plombiers et des hôteliers. Les promoteurs immobiliers font également partie du lot. Avec cette large cible, les deux fondateurs de la jeune pousse espèrent avoir en commande environ un millier de douches cycliques dès 2023. Alors, pour répondre à cette demande future, Ilya prépare actuellement son industrialisation et identifie ses fournisseurs avec la volonté d'avoir une douche made in France. « Notre ambition est d'avoir un produit industrialisé au cours de l'été 2023 », annonce Simon Buoro. « Au début, nous allons produire une vingtaine de douches par mois et nous visons l'embauche de trois personnes à la production », ajoute-t-il. Mais industrialiser représente un coût et les deux jeunes ingénieurs, qui assurent seuls le développement de leur structure en sont conscients. « Nous travaillons sur le bouclage d'une levée de fonds chiffrée entre 1,5 et 3 millions d'euros. Une partie se fera par de la dette bancaire, une autre avec des fonds à impact, une autre avec du financement participatif et une dernière à travers un ou des business angels », détaille Antoine Escande. Une opération qui s'annonce comme un joli coup après les 150 000 euros de subventions obtenus auprès de la BPI et du conseil régional d'Occitanie pour assurer le développement du produit.

Avec ces premiers financements, Ilya en a profité pour développer un second produit qui lui est déjà sur le marché, car plus simple à développer, le capteur ILO. Sans travaux particuliers nécessaires chez soi, ce capteur est simplement à visser sous le pommeau de douche ou à la base du tuyau de la douche. La turbine située à l'intérieur se met en route grâce au débit de l'eau une fois la douche en marche et fait apparaître des chiffres à l'aide d'un éclairage LED qui indique en temps réel la consommation en eau de la douche. « Beaucoup nous ont dit que notre idée de douche cyclique est géniale mais qu'ils ne se rendaient pas compte de leur consommation en eau. Du coup, nous avons conçu ce produit un peu comme un sensibilisateur à leur consommation, avec l'idée qu'à terme ils soient des acquéreurs de la douche cyclique », justifie Simon Buoro. À l'occasion d'une campagne de financement participatif, près de 400 capteurs ont déjà été vendus pour la somme de 65 euros chacun. Un premier pas pour certains consommateurs qui vont certainement changer leurs habitudes grâce à ce petit équipement léger et de quelques centimètres de diamètre. « C'est sûr qu'il y aura d'autres choses après le capteur et la douche cyclique », promet Antoine Escande. La start-up Ilya entend développer d'autres produits du quotidien qui auront un impact.

