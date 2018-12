Le début des soldes maintenu au 9 janvier 2019

Certaines unions de commerçants souhaitaient avancer d'une semaine les soldes d'hiver, notamment pour tenter de compenser les pertes liées au mouvement des "Gilets jaunes".

Le gouvernement avait annoncé avoir lancé une consultation des associations des commerces indépendants "pour connaître leur point de vue".

La secrétaire d'Etat a écrit sur son compte Twitter :

La plupart des associations se sont prononcées contre l'avancement de la date notamment pour des raisons pratiques.

"Il faudrait en effet, d'ici le 2 janvier, modifier toute la logistique et les transports prévus, refaire toutes les affiches, changer l'organisation interne. Le tout en 5 jours, dont un jour férié et un dimanche", avait indiqué jeudi Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD).