Pourquoi les soldes d'été ne séduisent plus

Près de deux semaines après le début des soldes, les enseignes sont à la peine. La faute à une multiplication des promotions toute l'année et surtout à la concurrence sur internet : le marché des ventes en ligne maintient en effet un rythme de croissance effréné, comme le souligne une étude du CROCIS (Centre d'observation du commerce, de l'industrie et des services d'Île-de-France) pour CCI Paris Île-de-France publiée à la fin du mois de juin. Conséquence : la consommation d'habillement et de chaussures se détériore, au grand désarroi des commerçants.

Soldes d'été : la montée en puissance du e-commerce

Les soldes d'été sont en concurrence directe avec le marché des ventes en ligne. Les dépenses sur internet ont progressé de près de 14% en 2017 par rapport à 2016 et atteignent le chiffre considérable de 81,7 milliards d'euros en France, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD). Aujourd'hui, plus de 37 millions de Français réalisent des achats en ligne. Le e-commerce continue à gagner des parts de marché ( il est estimé à 8,5% du commerce de détail en 2017), ce qui fait les affaires de nombreux grands acteurs de vente en ligne tels que Zalando, Amazon, Leboncoin.

Face à cette concurrence, de nombreux magasins, qui sont en difficulté, doivent écouler des stocks importants. Avec la montée en puissance du e-commerce, l'achat des vêtements en magasin est moindre. Selon le journal Le Monde, plusieurs spécialistes estiment que les difficultés du secteur seraient plus prononcées dans les boutiques en province qu'à Paris et en Île-de-France. Les pôles commerciaux des villes de taille moyenne seraient plus "concurrencés" par l'ampleur du commerce en ligne que les grands centres commerciaux régionaux et les rues commerçantes des grandes villes, selon Emmanuel Le Roch, délégué général de Procos (Fédération du commerce spécialisé).

Le fiasco des soldes d'hiver

Pour la deuxième année consécutive, les soldes d'hiver sont un échec cuisant pour les professionnels du secteur, selon l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode (IFM). Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, confédération de commerçants de mode et de chaussures a même affirmé que "les soldes se sont achevés sur un repli de 5 % du chiffre d'affaires". Les causes de ce bilan défavorable sont tout d'abord une météo désastreuse et,de nouveau la montée en puissance des sites de vente en ligne. Au terme de ce fiasco, les soldes deviennent moins intéressantes au point où le CROCIS indique que pour 67% des commerçants "les soldes ne sont plus un événement pour les clients".

Vers une réduction de la période des soldes

Pour remédier à cette situation, l'organisation professionnelle de l'Alliance du commerce plaide pour un raccourcissement de la durée des soldes, à cinq semaines, dès 2019, conformément à ce qu'envisage le gouvernement à travers le projet de loi Pacte. Présenté le 18 juin dernier en conseil des ministres par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, ce projet sera débattu à l'automne prochain au Parlement.

A ce propos, la secrétaire d'Etat à l'économie, Delphine Gény-Stephann a affirmé dans un entretien au Parisien: "Les professionnels ont exprimé le souhait de réduire la durée des soldes d'été et d'hiver afin de focaliser l'attention, créer plus d'urgence et d'envie. Car, dans la perception du consommateur, une période de plus d'un mois est trop longue et l'intérêt se dilue", déclare Mme Gény-Stephann.

Aux Etats-Unis par exemple, les distributeurs s'interrogent sur l'impact de l'opération "Black Friday", grande opération commerciale initiée par les Américains. Le dernier week-end de novembre 2017, les magasins ont proposé des remises allant de - 30 % à - 50 %. Une opération qui a notamment permis au secteur de la parfumerie de voir ses ventes bondir sur cette période (+ 25 %) et de subir une baisse de ses chiffres de seulement 1 % sur l'année. Même chose pour les magasins de mode qui ont pu écouler du stock à cette occasion.