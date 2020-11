Le déficit commercial se stabilise au 3e trimestre,

Ce trimestre a été marqué par un "fort rebond des exportations" (+29,4%), en particulier des ventes automobiles (+131,9%) vers les pays européens, ainsi que de celles des produits aéronautiques (+80,4%) et de luxe. Mais en parallèle, on a assisté à un "rebond quasi-généralisé" et d'une ampleur comparable (+23,7%) des importations, y compris de produits automobiles (+106,1%). Seules les importations en lien avec la crise sanitaire reculent (masques de protection, produits pharmaceutiques), expliquent les Douanes dans leur communiqué.

Au deuxième trimestre, le déficit commercial avait atteint 20,4 milliards d'euros, un niveau inédit depuis le premier...