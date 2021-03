Du bonheur dans le télétravail : le bien-être s'invite dans l'entreprise à distance

> Dossier : « Télétravail : un progrès pour tous ? »

Avec la pandémie, le télétravail est devenu une routine pour un bon nombre de salariés français. A tel point que 64% des entreprises misent sur le basculement inévitable d'une grande partie de leurs collaborateurs en télétravail dans un futur proche, selon une enquête menée mi- janvier par « Génie des Lieux » auprès de 3.908 professionnels en France. Pourtant, la majorité de ces entreprises n'ont toujours pas trouvé la recette miracle pour concilier télétravail et bien-être des salariés. Une notion qui prend de plus en plus de valeur aux yeux des salariés, quand, 46% estiment que leur employeur n'a pas amélioré sa gestion du télétravail depuis le début de la crise, selon cette même étude. Comment les satisfaire ? L'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises (Orse) a publié fin février une liste de recommandations pour favoriser un télétravail « agile », qui participe à la « qualité de vie » des collaborateurs.

A noter que la question du bien-être s'était déjà posée aux patronat et syndicats lors de l'accord national en décembre. Mais d'après les experts en droit du travail cités par l'AFP, ce texte s'apparente plus à un « guide de bonnes pratiques » pour l'entreprise, n'apportant « rien de nouveau » au salarié.

Identifier les activités télétravaillables

La première étape recommandée par l'Orse consiste à distinguer les missions qui sont « télétravaillables » de celles qui ne le sont pas. Il préconise en outre « l'hybridation de l'organisation du travail » et des carrières, pour ainsi offrir plus de « flexibilité » aux collaborateurs, contrairement à un passage radical au télétravail à 100%.

