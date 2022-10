Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (TotalEnergies, bonus écologique, rachat, taux, inflation)

Grèves chez TotalEnergies, menace de contagion, 49.3 : la semaine s'annonce électrique

La grève se poursuit lundi dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies en dépit de menaces de nouvelles réquisitions au début d'une semaine à haut risque marquée par un mouvement interprofessionnel mardi et les premiers départs en vacances vendredi. Hier au 20H de TF1, Elisabeth Borne a assuré que la situation dans les stations-service allait s'améliorer cette semaine. Par ailleurs, alors que la semaine sera déjà socialement chargée, le gouvernement s'apprête à déclencher l'arme constitutionnelle du 49.3 pour forcer l'adoption de la partie recettes.

Voiture électrique : Macron porte le bonus écologique à 7.000 euros pour accélérer les ventes

Le bonus écologique va être porté de 6.000 à 7.000 euros pour la moitié des ménages les plus modestes achetant une voiture électrique. Objectif : que les ventes représentent 30% à la fin de son quinquennat contre 13% aujourd'hui, avec deux millions de véhicules produits en France à horizon 2030.

L'américain Heico continue son marché en France avec le rachat de la pépite toulousaine TRAD

Après Exxelia, Heico a racheté TRAD, une société toulousaine qui est l'un des leaders mondiaux dans le domaine hautement spécialisé de l'ingénierie des rayonnements pour les secteurs spatial, nucléaire et médical.

Ne pas « briser la demande » : l'inquiétude d'Emmanuel Macron face à la hausse des taux de la BCE

Alors que la Banque centrale européenne pourrait relever une nouvelle fois ses taux, fin octobre, de 75 points de base, le président français a, lui, appelé à ne pas « briser la demande » au sein de la zone euro pour contenir l'inflation puisque l'économie européenne « n'est pas en surchauffe ».

Les ménages les plus modestes paient en moyenne plus cher pour se loger ou conduire

Logement, transport, électroménager... Pour un service identique, les ménages les plus modestes dépensent souvent plus par rapport à ceux de classe moyenne, un effet parfois corrigé par des aides sociales, mais insuffisamment, selon les associations, pour lesquelles encore plus de personnes risquent de ne pas se chauffer, ou mal, cet hiver.

ARTICLE BONUS : Procès du Rio-Paris : une juge de haut vol pour faire la lumière sur l'accident du vol Air France AF447