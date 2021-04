Les embauches accélèrent au premier trimestre

L'évolution du premier trimestre s'explique par les progressions simultanées des déclarations d'embauche en CDD de plus d'un mois (+4,9% après -14,4%) et de celles en CDI (+8,1% après -14,5%).

Les déclarations d'embauche en CDD de moins d'un mois augmentent quant à elles de 6% après leur diminution de 10,4% au trimestre précédent. Au total, le nombre de déclarations d'embauche hors intérim augmente de 6,2% ce trimestre.

Sur un an, le nombre d'embauches de plus d'un mois reste en baisse de 6,4%, sous l'effet de la diminution conjointe des embauches en CDI (-11,2%) et, dans une moindre mesure, de celles en CDD de plus d'un mois (-1,7%).

Les CDD de moins d'un mois en net recul depuis un an

Le nombre de déclarations d'embauche de moins d'un mois reste en net recul sur un an (-21,6%). Il pâtit notamment des fermetures administratives dans les secteurs recourant habituellement et fortement à des contrats courts, tels que l'hébergement-restauration et les activités récréatives. Au total, le nombre de déclarations d'embauche hors intérim affiche une diminution de 16,6% sur un an.

Au premier trimestre, les déclarations d'embauche de plus d'un mois repartent à la hausse dans l'ensemble des grands secteurs: +11,2% (après -2,4%) dans l'industrie, +4,6% (après -16,1%) dans le tertiaire et +4,4% (après -6,9%) dans la construction. Sur un an, les déclarations d'embauche de plus d'un mois progressent de 11,8% dans la construction et plus modérément dans l'industrie (+2,6%). Elles sont en revanche en diminution dans le tertiaire (-9,9%).

Baisse sur un an dans la plupart des régions

Sur un an, les déclarations d'embauche de plus d'un mois reculent dans la plupart des régions métropolitaines. Les régions Île-de-France (-12,7%), Corse (-9,8%), Paca (-9,7%) et Auvergne-Rhône-Alpes (-9,1%) affichent les diminutions les plus marquées. A contrario, les Hauts-de-France enregistrent une évolution positive (+0,8%)