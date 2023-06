Les inégalités à l'école ont augmenté selon un baromètre

Le système scolaire français n'assure pas à chaque enfant la même chance de réussir sa scolarité. C'est ce qu'estiment 67% des parents interrogés par l'Ifop dans le cadre de la réalisation du premier baromètre sur l'égalité des chances à l'école, en collaboration avec Les Sherpas, une plateforme de cours particuliers et de soutien scolaire.

Pour réaliser cette étude, l'Ifop, entreprise française de sondages d'opinion et d'études marketing, a interrogé au mois de mai 1.006 parents, dont les enfants sont au collège, lycée ou en post-bac. Et la conclusion est presque unanime. 2/3 des parents interrogés estiment que, globalement depuis 10 ans, les inégalités ont plutôt augmenté en France. Et la proportion est à peu près identique en ce qui concerne les inégalités à l'école.

Plusieurs explications sont données pour appuyer ce constat. 78% des parents sondés pensent que la valeur accordée aux différents parcours scolaires n'est pas la même, la filière générale étant souvent considérée comme la voie royale au détriment des filières professionnelle et technologique. Par ailleurs, 64% des parents sont d'avis que l'école applique en général un modèle unique de pédagogie. Quant à la mission de l'école de transmettre aux élèves les savoirs essentiels pour réussir dans la vie, la moitié des parents déclarent que cet objectif n'est pas atteint.

Des déterminants sociologiques qui influencent la situation scolaire des enfants

Au-delà d'un regard « plus attristé que sévère sur l'école en France », le baromètre montre que les inégalités sociales se répercutent dans la scolarité des enfants. En effet, plus les revenus du foyer sont faibles, moins les enfants de ce même foyer ont plaisir à aller à l'école. Les catégories socio-professionnelles ne sont pas non plus égales face aux choix de parcours et à l'incertitude qui y est liée. 45% des lycéens enfants d'ouvriers n'ont pas encore décidé de leur parcours post-bac. Ce chiffre est supérieur de 20 points de pourcentage à celui qui concerne les enfants des cadres et professions intermédiaires et supérieures interrogés.

Un facteur territorial s'ajoute à ces déterminants sociologiques. À Paris par exemple, 10% des parents estiment que leurs enfants ne sont pas en mesure de réaliser le parcours scolaire qu'ils souhaitent alors que ce chiffre atteint 14% en province. Les inégalités se creusent à mesure qu'on s'éloigne des centres urbains.

Les parents ont conscience de ces inégalités. Plus de la moitié estime que l'école ne fait pas de son mieux pour s'adapter à chaque profil d'élève.