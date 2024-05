Citroën rappelle plus de 600.000 voitures C3 et DS3 à cause d'un problème d'airbag

Coup dur pour Citroën. La marque, qui appartient au groupe Stellantis, rappelle un total de 605.772 voitures de modèles C3 et DS3 dans une vingtaine de pays en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dans le détail, 497.171 Citroën C3 sont concernées et 108.601 DS3.

Ces modèles « ont été produits entre 2009 et 2019 » et « ne sont plus commercialisés », a indiqué un porte-parole de la marque ce jeudi 16 mai.

En France, ce sont 181.734 voitures C3 et 65.149 DS3 qui sont visées par cette procédure. Mais seul le sud du pays est concerné par le rappel, c'est-à-dire les régions situées « au sud d'une ligne Clermont-Ferrand/Lyon ».

Des courriers ont été envoyés au début du mois de mai par Citroën aux propriétaires des véhicules concernés, qui doivent s'enregistrer en ligne et sont ensuite contactés pour planifier la réparation chez un concessionnaire, prise en charge par le constructeur.

Risque de blessure

Ce rappel est lié à « la détérioration du gaz » contenu dans les airbags, « qui vieillit au cours des années », a-t-il précisé. Cette détérioration peut être favorisée par la chaleur et l'humidité.

« Lorsque le gaz se détériore, il peut affecter un certain nombre de pièces qui constituent l'airbag, et lorsqu'il se déclenche en cas d'accident, il pourrait y avoir des particules ou des petites pièces qui pourraient être projetées avec le coussin gonflable et occasionner des blessures », a expliqué le porte-parole de Citroën.

Selon la notice de « rappel produit » diffusée le 3 mai par le site français Rappel Conso, « le (gaz) propergol dans les coussins gonflables du conducteur et du passager peut se détériorer avec le temps. Dans le cas d'un accident dans lequel les airbags se déploient, il pourrait se rompre avec trop de force, blessant les occupants du véhicule ».

Citroën n'est d'ailleurs pas la seule marque à connaître des problèmes l'obligeant à rappeler une partie de ses véhicules. La semaine dernière, Porsche a lancé un rappel pour près de 5.000 Taycan, une de ses berlines électriques. Car un défaut dans les cellules de certaines batteries pourrait causer un court-circuit et provoquer un incendie. Ford a aussi effectué un rappel semblable le mois dernier pour des batteries défectueuses, concernant plus de 450.000 véhicules. Idem pour Renault fin mars pour ses deux citadines électriques Zoé et sa Megane IV.

Des précédents il y a plus de 10 ans

La dernière fois que Citroën a dû rappeler des véhicules remonte néanmoins à dix en arrière. En 2014, près de 90.000 voitures des modèles C4 Pallas, C4 Hatch et C4 VTR avaient été rappelées au Brésil pour un risque d'incendie. Quelque 42.000 modèles de la marque Peugeot - les deux faisant alors parties du groupe PSA - étaient aussi concernés (des 307 dans les versions Hatch, Sedan, SW et CC).

En 2011, Citroën avait également rappelé 22.000 véhicules de modèle C3 Picasso au Royaume-Uni afin de rajouter une protection pour éviter qu'un passager ne puisse actionner le frein par mégarde. En 2010 avec un rappel préventif qui avait été lancé pour certaines versions de Peugeot 107 et Citroën C1, soit 97.000 véhicules « en circulation en Europe ». Ces véhicules pouvaient présenter le même défaut de pédale que ceux de Toyota, affaire qui avait plongé le constructeur japonais dans une forte polémique et l'avait contraint de rappeler plus de quatre millions de véhicules à travers le monde.

Et les exemples ne manquent pas, chez Citroën comme chez ses concurrents. Les rappels se multiplient ces 20 dernières années, ce que relevaient déjà les spécialistes au début des années 2000. Ils l'expliquaient alors « par une plus grande transparence des constructeurs, confrontés à des risques juridiques accrus en cas d'accident » mais mettaient aussi en cause « la qualité des voitures ».

