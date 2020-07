Dupond-Moretti, la "surprise" du nouveau gouvernement Castex

Indubitablement, Emmanuel Macron a cherché à s'entourer de valeurs sûres pour affronter les défis de l'après Covid-19. Trois jours seulement après avoir provoqué la démission de son ancien Premier ministre Edouard Philippe, remplacé dans la foulée par le maire de Prades (66), Jean Castex, le secrétaire de l'Élysée Alexis Kohler a égrené ce lundi 6 juillet les noms des nouveaux ministres depuis le perron de l'Élysée. Principalement, la Macronie a donc opté pour le jeu des chaises musicales; promouvant les piliers du gouvernement Philippe, et faisant sortir les succès en demi-teinte.

Comme pour le gouvernement précédent, il y a donc 16 postes de ministres attribués. On compte également 14 ministres délégués et un secrétaire d'Etat du gouvernement du nouveau Premier ministre Jean Castex.

Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud, Christophe Castaner, Didier Guillaume ou encore Sibeth Ndiaye, figures marquantes du gouvernement d'Edouard Philippe, ne feront pas partie de l'équipe, en attendant de connaître le sort réservé aux autres secrétaires d'Etat.

Un sarkozyste à l'Intérieur

Gérald Darmanin a été nommé au poste de ministre de l'Intérieur. Élu maire de Tourcoing dès le premier tour et rare ministre "politique" expérimenté aux côtés d'Emmanuel Macron malgré son jeune âge, cet ancien lieutenant de Nicolas Sarkozy devenu "cogneur" de Bercy, se voit récompensé avec sa nomination au ministère de l'Intérieur.

C'est un "grand honneur pour le petit-fils d'immigré que je suis", a-t-il réagi sur Twitter, remerciant son prédécesseur Christophe Castaner pour son "action courageuse et déterminée au service de la protection de nos concitoyens".

Juste après son élection en mars dernier, le désormais ex-ministre des Comptes publics avait expliqué vouloir "peser davantage" sur les choix politiques et "continuer à travailler" avec le président de la République.

Une sortie interprétée par certains comme une offre de services pour Matignon, même si l'intéressé jurait qu'il était un "soutien loyal et fidèle" d'Edouard Philippe.

L'arrivée de cet ambitieux de 37 ans place Beauvau en remplacement de Christophe Castaner récompense son soutien réitéré au président de la République, après plus de trois ans passés au sein de Bercy.

La validation du "quoi qu'il en coûte" à Bercy

Bruno Le Maire a été confirmé dans ses fonctions à Bercy. Avec une variante, non sans importance toutefois : il ajoute en effet aux portefeuilles de l'Economie, des Finances "la Relance", en pleine crise du coronavirus et des déficits colossaux creusés par le financement du chômage partiel et des aides d'urgences accordées aux entreprises après la mise à l'arrêt forcée du pays pendant le confinement. M. Le Maire sera épaulé par trois ministres délégués: Olivier Dussopt, chargé des Comptes publics, Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'Industrie, et un nouvel entrant, Alain Griset, chargé des Petites et moyennes entreprises.

Partisan d'une baisse de la fiscalité, M. Le Maire a mis en oeuvre le programme économique d'Emmanuel Macron et porté la loi Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises allégeant certaines obligations des employeurs et facilitant l'intéressement des salariés.

Depuis le mouvement des gilets jaunes de l'hiver 2018-19, il n'a aussi cessé d'afficher son souci de répondre aux difficultés des Français les plus modestes, tout en pourfendant l'optimisation fiscale des géants du numérique et en se battant à Bruxelles et à l'OCDE pour une imposition minimale sur les bénéfices des sociétés.

Face à la crise des gilets jaunes et surtout face la pandémie de Covid-19, ce partisan d'un Etat moins dispendieux n'a pas hésité pas à desserrer les cordons de la bourse, tout en promettant qu'il n'y aurait pas de hausses d'impôts.

Sans doute devra-t-il accorder ses violons à la rentrée avec Elisabeth Borne, anciennement aux Transports et nommée ministre du Travail, en remplacement de Muriel Pénicaud. Tous deux vont devoir déminer de nombreux sujets sociaux avec les syndicats, tandis que le spectre des faillites et du chômage plane sur l'économie française.

Sébastien Lecornu est nommé à l'Outre-mer, Annick Girardin (Mer) ou encore Franck Riester, anciennement à la Culture, devient ministre du Commerce extérieur.

En quête de valeurs sûres

Au Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian est reconduit dans ses fonctions de ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Ils sont neuf ministres sur seize à conserver peu ou prou leur portefeuille, parfois avec des ajustements. Parmi eux notamment, Jean-Michel Blanquer qui reste ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports, Florence Parly (Armées), Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires), Olivier Véran (Solidarités et santé), Marc Fesneau (Relations avec le Parlement), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) et Roxana Maracineanu (Sports).

La dernière carte écologiste : Barbara Pompili

Du côté des nouvelles têtes, huit nouveaux ministres ou ministres délégués font leur entrée au gouvernement.

C'est le cas de la députée LREM de la Somme, et ancienne secrétaire d'Etat sous François Hollande, Barbara Pompili qui a été nommée ministre de la Transition écologique. Dans ce ministère, l'ancienne secrétaire d'État à la Transition écologique Emmanuelle Wargon a été nommée ministre déléguée chargée du Logement, et l'ancien secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, garde ce portefeuille, en tant que ministre délégué et non plus secrétaire d'Etat.

Deux surprises sont à noter dans ce casting : l'avocat médiatique Eric Dupond-Moretti succède à Nicole Belloubet à la Justice, tandis que Roselyne Bachelot est nommée à la Culture.

S'ajoute aussi Elisabeth Moreno à l'Egalité femmes-hommes, Alain Griset aux PME, Brigitte Klinkert à l'Insertion, ainsi que la députée LREM Nadia Hai à la Ville et sa collègue Brigitte Bourguignon à l'Autonomie qui complètent l'équipe gouvernementale.

Enfin, l'agriculture revient à Julien Denormandie. Il a été nommé ministre de l'Agriculture au sein du nouveau gouvernement, en remplacement de Didier Guillaume. M. Denormandie était auparavant ministre de la Ville et du Logement, auprès de l'ex-ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault.

Au final, la parité est respectée pour les ministres avec 8 hommes et 8 femmes, tandis que le gouvernement compte 5 ministres délégués homme est 9 femmes.

En comptant Jean Castex et le secrétaire d'Etat Gabriel Attal, nommé porte-parole, le gouvernement compte au total 15 hommes et 17 femmes.

__

La liste des nouveaux ministres de Jean Castex :

- Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères: Jean-Yves Le Drian

- Transition écologique: Barbara Pompili

- Education nationale, jeunesse et sports: Jean-Michel Blanquer

- Economie, finances et relance: Bruno Le Maire

- Armées: Florence Parly

- Intérieur: Gérald Darmanin

- Travail, emploi et insertion: Elisabeth Borne

- Outre-mer: Sébastien Lecornu

- Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales: Jacqueline Gourault

- Garde des sceaux, Justice: Eric Dupond-Moretti

- Culture: Roselyne Bachelot

- Solidarité et Santé: Olivier Véran

- Mer: Annick Girardin

- Enseignement supérieur, recherche et innovation: Frédérique Vidal

- Agriculture et alimentation: Julien Denormandie

- Transformation et fonction publique: Amélie de Montchalin

Ministres délégués- Auprès du Premier ministre:

- Chargé des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne: Marc Fesneau

- Egalité entre les Femmes et les hommes, diversité et égalité des chances: Elisabeth Moreno

Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères:

- Commerce extérieur et attractivité: Franck Riester

Auprès de la ministre de la Transition écologique:

- Logement: Emmanuelle Wargon

- Transports: Jean-Baptiste Djebbari

Auprès du ministre de l'Economie, des finances et de la relance:

- Comptes publics: Olivier Dussopt

- Industrie: Agnès Pannier-Runacher

- Petites et moyennes entreprises: Alain Griset

Auprès du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports:

- Sports: Roxana Maracineanu

Auprès de la ministre des Armées:

- Mémoire et anciens combattants: Geneviève Darrieussecq

Auprès du ministre de l'Intérieur:

- Citoyenneté: Marlène Schiappa

Auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion:

- Insertion: Brigitte Klinkert

Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales:

- Ville: Nadia Hai

Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé:

- Autonomie: Brigitte Bourguignon

Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre:

- Porte-parole: Gabriel Attal

Lire aussi : Emmanuel Macron attendu au tournant

(Avec AFP)