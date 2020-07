Avec Jean Castex, une nouvelle méthode pour gouverner

Avec la nomination de Jean Castex, le « Mr Déconfinement » architecte en chef de la remise en marche du pays depuis le 11 mai, Emmanuel Macron choisit un casting assez inattendu pour Matignon, mais assez machiavélien aussi quand on y regarde de près. On attendait une femme, au profil de directrice de cabinet, par exemple Florence Parly, la ministre des Armées. Mais Jupiter a finalement porté son choix sur un homme, de droite, élu local et inconnu du grand public.

La nomination de l'élu de Prades (petite bourgade des Pyrénées-Orientales) est dans l'air du temps. Alors que la crise sanitaire a révélé les faiblesses d'une France trop jacobine, trop « verticale » et bureaucratique, à l'image de la gestion désastreuse des stocks de masques, nommer un homme de terrain...