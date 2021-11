Rappel du vaccin pour tous, retour du masque : le gouvernement annonce ses mesures face à la 5ème vague du Covid-19

Alors que l'épidémie de Covid-19 reprend de la vigueur en Europe et que la France a dépassé depuis mardi le seuil de 30.000 cas par jour, le gouvernement a présenté un nouvel éventail de mesures pour tenter d'endiguer la propagation. En l'absence du Premier ministre Jean Castex, à l'isolement après un test positif lundi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, celui de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer ont énuméré une dizaine de nouveaux ajustements, mesures, ou injonctions à destination des 6,3 millions de Français non vaccinés, lors d'un point presse ce jeudi 25 novembre.

A retenir, le fait que le gouvernement d'Emmanuel Macron n'ait pas opté pour un nouveau confinement ou de nouveaux couvre-feux localisés, comme il a pu le faire lors des précédentes vagues du virus, et alors que plusieurs voisins européens dont l'Autriche reconfinée, ont déjà adopté ces options.

Mais le gouvernement français souligne que rien n'est inscrit dans le marbre :

Il n'est à ce stade envisagé "ni confinement, ni couvre-feu" face à la cinquième vague (...) qui est "sans conteste plus forte, plus longue que (...) celle de cet été", a annoncé Olivier Véran, précisant qu'il n'y aurait pas non plus à ce stade "ni fermeture anticipée de commerces ni restrictions de déplacement", face à cette recrudescence de l'épidémie.

La 3ème dose de vaccin pour tous

A exactement un mois des chassés-croisés de Noël, l'exécutif a choisi comme mesure phare l'élargissement du rappel vaccinal pour l'ensemble des adultes (âgés de 18 ans et plus), dès ce samedi et ce, "dès 5 mois après leur dernière injection". Après l'ouverture du rappel au 65 ans et plus conditionnant l'extension de leur pass sanitaire, plusieurs rumeurs évoquaient une ouverture d'abord aux 40 ans et plus mais le gouvernement mise sur le rappel pour freiner la propagation.

"En pratique cela concerne 25 millions de Français dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel, il reste donc 19 millions de Français à date qui deviennent éligibles au rappel de vaccination et que nous appelons à se faire vacciner dans les deux prochains mois", a-t-il précisé.

En conséquence, le pass sanitaire, exigé depuis le 21 juillet en France pour accéder aux transports, lieux publics, cafés, restaurants, bars et activités de loisirs, sera désactivé au bout de 7 mois après la 2ème dose.

Une décision qui va entraîner une nouvelle logistique. "Nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination à compter de ce week-end", a annoncé jeudi le ministre de la Santé. "Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver vos créneaux", a-t-il ajouté tandis que plusieurs journalistes présents lors de ce nouveau point constataient la saturation du site Doctolib.

Concernant la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, la France étudie cette possibilité, mais dans tous les cas, cela n'aura pas lieu avant "début 2022", a précisé Olivier Véran. Car dans le même temps, le vaccin de Pfizer a été approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans par le régulateur européen du médicament.

Les tests PCR valable un jour, au lieu de trois

Autre mesure, le test PCR négatif, servant jusqu'ici de pass sanitaire pendant 72 heures, est réduit à une durée de 24 heures. Depuis le 15 octobre, les tests réalisés en pharmacie sont devenus payants, sauf pour les mineurs.

A cinq mois de l'élection présidentielle, le candidat à l'investiture LR Michel Barnier, la candidate du RN Marine Le Pen et celui de LFI Jean-Luc Mélenchon ont d'ailleurs demandé la gratuité des tests afin de tracer davantage l'épidémie, tandis que le vaccin ne réduirait la transmission du virus que de 40% face au variant Delta. "Il faut s'adapter, anticiper", et pour cela "refaire des tests gratuits pour qu'on sache, parce que c'est aussi une manière de prévenir", a estimé sur Franceinfo l'ancien commissaire européen Michel Barnier.

Le port du masque obligatoire en intérieur

Ensuite, à compter de vendredi, "un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur" dans les lieux recevant du public, y compris les lieux où le pass sanitaire est réclamé, a annoncé le ministre de la Santé.

"Les préfets seront aussi habilités à rendre obligatoire le port du masque pour des événements en extérieur, tels que par exemple les marchés de Noël", qui seront soumis au pass sanitaire, "ou des brocantes", a-t-il précisé.

Enfin, à l'école, le mot d'ordre est à l'adaptation. "Il n'y aura plus de fermetures de classe dès le premier cas en primaire", a indiqué Jean-Michel Blanquer.