Relance, budget 2021, Europe...ce qui attend Bruno Le Maire (2e round) à Bercy

Bruno Le Maire n'a pas eu besoin de faire ses cartons. Après le départ d'Edouard Philippe vendredi après-midi et l'arrivée de Jean Castex à Matignon dans la foulée, le couple de l'exécutif a finalement choisi la continuité à la tête de Bercy. Les services de l'Elysée ont annoncé ce lundi soir que Bruno Le Maire était nommé ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. En revanche, le ministre du Budget Gérald Darmanin a fait ses valises pour rejoindre le ministère de l'Intérieur situé place Beauvau. Celui qui rêvait d'un ministère d'Etat depuis le début du quinquennat va ainsi remplacer Christophe Castaner en mauvaise posture. Il est remplacé par l'ancien ministre de la Fonction publique Olivier Dussopt issu des rangs de la gauche. Avec ce choix, Emmanuel Macron entend poursuivre la politique économique de l'offre entamée depuis le début du quinquennat, alors que l'économie française subit une récession d'une rare violence.

Un plan de relance à bâtir

A la rentrée, le ministre de l'Economie va devoir présenter son plan de bataille pour relancer l'économie. Après avoir tenté de sauvegarder le tissu productif pendant le confinement avec les mesures de prêts garantis par l'Etat et le fonds de solidarité pour les indépendants, Bruno Le Maire a présenté des plans sectoriels pour soutenir les industries les plus sinistrées par la crise. Il s'agissait avant tout de limiter la casse dans l'industrie automobile, l'aérien, l'aéronautique et le tourisme. En dépit de l'ampleur des sommes avancées, plusieurs grands groupes ont déjà annoncé des vagues de licenciements massifs et des fermetures de sites sur l'ensemble du territoire. Pour des villes comme Toulouse,...