SMIC à 1.400 euros, TVA à 0% pour le bio... Taubira est candidate à la présidentielle

Taubira ou "taubirapas"? Finis les atermoiements, l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande vient d'officialiser sa candidature à l'élection présidentielle. A trois mois du premier tour de scrutin, Christiane Taubira avait donné rendez-vous à Lyon dans le quartier de la Croix-Rousse, en hommage aux canuts, ces ouvriers de la soie.

Vingt ans après sa première tentative à la suite de laquelle elle avait recueilli 2,32% des voix, la ministre du mariage pour tous a promis de combattre "les inégalités, les injustices et les discriminations", évoquant la jeunesse, la justice sociale, l'écologie et la démocratie.

La reprise d'une proposition-phare des "Gilets jaunes"

Au programme: "la nécessaire et urgente transition écologique", "une conférence sur les salaires" contre "la démoralisation, les discours de haine et les propos belliqueux", "le risque de dislocation sociale" ou encore "les colères qui nous font descendre dans la rue et occuper les ronds-points".

Voulant se démarquer du président Macron qui a déclaré vouloir "emmerder" les non-vaccinés, Christiane Taubira s'est prononcé pour un Etat "plus attentif, plus attentionné, plus juste, plus efficace", reprenant à son compte l'une des propositions-phares des "Gilets jaunes": le référendum d'initiative citoyenne.

800 euros par mois pendant 5 ans pour les étudiants

Ce n'est pas tout: si elle devient présidente, les étudiants bénéficieront d'un revenu de 800 euros par mois pendant cinq ans de la même façon que le SMIC sera revalorisé à "1.400 euros net" et les grandes fortunes fiscalisées "à partir de 10 millions d'euros de patrimoine".

"La pandémie [ayant] révélé une souffrance sociale qui a frappé toutes les générations", l'ex-députée guyanaise s'est engagée à recruter 100.000 soignants et à revoir "sans tabou" les conditions d'installation des médecins traitants pour lutter contre les déserts médicaux.

Une amélioration des droits des travailleurs

En attendant le vote des 110.000 participants de la "Primaire populaire" qui se tiendra du 27 au 30 janvier, elle souhaite enfin améliorer les droits des travailleurs des plateformes numériques ou encore instaurer "une TVA à taux 0 pour les produits de l'agriculture biologique".

Avant d'affronter Anne Hidalgo (PS), Jean-Luc Mélenchon (LFI) Yannick Jadot (EELV), mais aussi le député européen Pierre Larrouturou, l'experte en santé publique Charlotte Marchandise et la militante Anna Agueb-Porteri, Christiane Taubira a promis de se soumettre au résultat quel qu'il soit.

(avec AFP et Reuters)