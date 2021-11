Télétravail : pas de durcissement des règles malgré la remontée des contaminations

« Le gouvernement n'a pas prévu de modifier le protocole sanitaire en vigueur en entreprise, qui est exigeant », a annoncé la ministre du Travail Elisabeth Borne dans l'Opinion ce jeudi. En d'autres termes, malgré la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement choisit de maintenir le statu quo à propos du télétravail.

Et ce alors que l'épidémie regagne du terrain et que les contaminations montent en flèche. Celles-ci ont augmenté de 71% en une semaine, passant de 11.883 cas mercredi dernier à 20.294 nouveaux cas hier soir (selon Santé Publique France). Résultat, la question d'un durcissement du télétravail pour les salariés, a refait surface.

« La situation n'est pas la même qu'au printemps dernier » avec « aujourd'hui 90% des adultes qui sont vaccinés » et « un protocole sanitaire strict en entreprise, avec le port du masque obligatoire dans tous les espaces de travail clos et partagés ainsi que le respect des gestes barrières », a pourtant assuré la ministre du Travail.

Un quart des actifs concernés

Concrètement, les salariés continueront à travailler selon les modalités définies par leur employeur, conformément au protocole en vigueur depuis septembre. Ce document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite de l'activité économique face au Covid-19 ne prévoit plus de jour minimal de télétravail. Il prévoit que « les employeurs fixent, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours » au télétravail. Aujourd'hui, le télétravail concerne environ un quart des actifs en France, dont une majorité alterne entre télétravail et présentiel.

Précisément, selon les dernières données de la Dares, 21% des salariés ont été au moins un jour en télétravail au cours du mois de septembre. Les salariés concernés par le télétravail sont seulement 8% à avoir télétravaillé tous les jours de la semaine (soit 2% de l'ensemble des salariés) et les entreprises imposant au moins un jour de télétravail par semaine ne représentent plus que 10% de salariés (après 19% fin août).

Renforcement des contrôles de l'inspection du travail

Elisabeth Borne a en revanche déploré que les Français aient baissé leur garde au cours des derniers mois, affirmant: « je pense qu'il y a eu un certain relâchement ces derniers temps, notamment sur le port du masque ». La ministre du Travail a ainsi précisé que des contrôles accrus seraient effectués.

« Nous allons renforcer les contrôles de l'inspection du travail sur le respect de ce protocole sanitaire », a-t-elle précisé, insistant sur la nécessité que « chacun se remobilise ».

De son côté, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré mercredi qu'un tour de vis allait être donné sur le contrôle du pass sanitaire dans les restaurants.

