Pour relancer l'industrie, l'Etat mise sur 183 territoires

Le 11 mai 2023, Emmanuel Macron lançait en grande pompe la nouvelle phase du programme territoires d'industrie, destinée à doper les projets industriels sur les territoires. Six mois jour pour jour après ce discours, l'Etat vient de dévoiler la nouvelle carte des 183 territoires lauréats de ce programme jusqu'en 2027.

Lancé en novembre 2018 sous la coupole du Grand Palais à Paris en présence de l'ancien chef du gouvernement Edouard Philippe et d'un parterre de ministres, ce programme, doté initialement de 149 zones, n'a cessé de s'étendre. Du Nord au Sud, la plupart des régions françaises sont couvertes par ce plan de soutien. « Les enjeux de foncier, de compétences, de transition écologique et d'innovation seront prégnants dans cette nouvelle phase », a déclaré le ministre de l'Industrie Roland Lescure.

Attendu au salon du Made in France Porte de Versailles, à Paris, ce vendredi 10 novembre, l'ancien député En Marche et rapporteur du projet de loi Pacte va pousser les industriels présents au parc des expositions à soutenir des projets pour ce programme. Mais toutes ces annonces ne doivent pas faire oublier les difficultés de l'industrie tricolore fragilisée par des décennies de délocalisations et des crises à répétition. Dans une lettre envoyée au chef de l'Etat Emmanuel Macron et consultée par La Tribune ce jeudi 9 novembre, plusieurs industriels du textile ont tiré la sonnette d'alarme :

« Dans notre secteur, le "Fabriqué en France" est à un moment charnière. Suite à la pandémie et aux aides mises en place pour accompagner les relocalisations, ce sont près de 15.000 emplois qui ont été créés en 2022. Toutefois, le contexte mondial et les tensions économiques ont eu raison de cette dynamique et 2023 a été rythmée par l'annonce de faillites successives » .

Le pari fou de la réindustrialisation par la transition écologique et les territoires

Sans surprise, le gouvernement veut mettre l'accent sur la transition écologique des territoires d'industrie. C'est même devenu un axe fort de la politique industrielle de l'Europe avec le Green Deal et de la France avec le projet de loi industrie verte. Sur l'ensemble des actions présentées par les lauréats en faveur de la réindustrialisation et recensées par Bercy (2150), près du quart (23%) concernent dès lors la transition écologique. Des projets qui se rapportent aussi bien à la gestion de l'eau qu'à la transition énergétique.

Le second volet important porte sur la compétence et l'attractivité (31%) avec près de 480 projets pour valoriser l'industrie du territoire ou créer des formations industrielles. Enfin, les questions de foncier industriel occupent également une place essentielle (20%) sur l'ensemble des projets consignés par Bercy. En mettant les territoires au cœur de ce programme, le gouvernement espère mobiliser un plus grand nombre d'acteurs. Mais les relations houleuses entre les associations d'élus locaux et l'Etat pourraient compliquer la mise en œuvre de certains projets ou le déblocage de fonds.

Un plan pour les villes moyennes

Copiloté par le ministre de l'Industrie Roland Lescure, celui de la Transition écologique Christophe Béchu et la ministre des Collectivités Dominique Faure, le programme Territoires d'industrie cible avant tout les villes de taille intermédiaire. « Avec 70 % des emplois industriels se situant dans des villes de moins de 20.000 habitants, il était nécessaire de recréer du lien et de l'intérêt au niveau local », a souligné Alexandre Saubot, président de France Industrie. Pour rappel, les territoires d'industrie ont été lancés en 2018 en pleine crise des gilets jaunes.

A l'époque, ce mouvement spontané et décentralisé avait provoqué une vague de sidération dans les rangs de la Macronie. Le chef de l'Etat avait annoncé un arsenal de mesures à plusieurs milliards d'euros pour faire redescendre la colère. Plus récemment, les contestations contre la réforme des retraites ont été particulièrement vives et suivies dans les villes de taille moyenne à la grande surprise de l'exécutif. Face à ces oppositions et aux immenses défis du réchauffement climatique, l'exécutif espère bien apporter une réponse rapidement. Mais entre « la fin du monde » et « la fin du mois », le chemin est semé d'embûches.

