Réindustrialisation : le laboratoire danois Novo Nordisk va investir plus de deux milliards d'euros sur son site de Chartres

Place à la santé. Après le lancement d'un plan ambitieux autour des batteries électriques en mai à Dunkerque - 6,7 milliards d'euros d'investissements étrangers - Emmanuel Macron, accompagné des ministres de la Santé Aurélien Rousseau et de l'Industrie Roland Lescure, est attendu ce jeudi à 16H00 sur le site de Novo Nordisk à Chartres.

Lire aussiPharmaceutique : le grand retour du paracétamol français se prépare en Isère

Il va dévoiler un investissement de plus de deux milliards d'euros du danois Novo Nordisk dans la production de médicaments pour le diabète et l'obésité, ajoutant ainsi un nouveau volet à la réindustrialisation du pays.

La superficie de l'usine de Chartres va être doublée

Le laboratoire Novo Nordisk va doubler la superficie de son usine de Chartres à 230.000 m2 et créer « plus de 500 nouveaux emplois », qui s'ajouteront aux 1.600 déjà existants. Le chantier a débuté et le projet devrait être finalisé en 2028. Le site de production de Novo Nordisk à Chartres date de 1961 et emploie aujourd'hui quelque 1.600 personnes - il est le premier employeur privé du département. L'entreprise va ainsi étendre la production du site, spécialisé aujourd'hui dans les cartouches et flacons d'insuline, à des traitements agissant sur l'obésité, en forte demande mondiale. Ces médicaments appartiennent à la classe des analogues du GLP-1, une hormone qui a des actions sur le pancréas pour favoriser la sécrétion d'insuline dans le cas du diabète, mais qui agit aussi sur le système digestif et nerveux central, en réfrénant l'appétit.

Rien qu'en 2023, Novo Nordisk dit avoir investi 10 milliards d'euros sur l'ensemble de son outil de production à travers le monde, en incluant l'usine « stratégique » de Chartres d'où sortent des traitements pris par plus de 10 millions de diabétiques dans le monde chaque jour. En janvier, le groupe y avait déjà annoncé un investissement de 130 millions d'euros pour tripler la capacité d'assemblage et de conditionnement de stylos injecteurs d'insuline, promettant une centaine de recrutements.

L'obésité, une opportunité de taille pour les acteurs pharmaceutiques

L'obésité représente un enjeu sociétal et une opportunité de taille pour les acteurs pharmaceutiques les plus avancés dans ce domaine. « Elle ne se résume pas à manger trop et ne pas bouger assez. Cela devient au cours du temps une vraie maladie chronique avec des résistances à la perte de poids », explique Karine Clément, professeure en nutrition à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpétrière à l'AFP.

Novo Nordisk est devenue première capitalisation boursière européenne devant le géant du luxe LVMH depuis septembre, grâce au succès de ses produits dérivés utilisés contre cette maladie difficile à soigner. Il va aussi contribuer à la « bataille du commerce extérieur » car 90 à 95% de sa production est exportée, souligne l'Elysée. La France n'a plus connu d'excédent commercial pour les échanges de biens depuis 2002 et le déficit s'établissait à 54 milliards d'euros sur le premier semestre 2023. Le médicament précurseur de Novo Nordisk dans l'obésité (« Wegovy ») est commercialisé aux Etats-Unis, au Danemark, en Norvège, au Royaume-Uni et depuis peu en Suisse. Le laboratoire compte demander sa certification en France en 2024.

« Un investissement nouveau ne change pas la donne »

Emmanuel Macron, qui soigne ses contacts avec les PDG des grandes compagnies internationales, engrange ainsi une nouvelle victoire dans la bataille de « l'attractivité » sur l'échiquier européen. Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly vient de son côté d'annoncer un investissement de 2,3 milliards d'euros en Allemagne pour élargir sa production de médicaments contre le diabète.

Mais le chemin reste long et sinueux dans un contexte international agité et un environnement national qui a aussi ses contraintes. « Ce n'est pas en faisant d'un investissement nouveau un événement médiatique que cela change la donne », avance Frédéric Bizard, spécialiste des questions de santé et professeur d'économie affilié à l'ESCP Europe, interrogé par l'AFP. Le frein principal aux investissements étrangers en France reste « l'écosystème administratif et réglementaire » de la filière du médicament, selon lui. Pour Patrick Biecheler, associé de la société de conseil Bain and Company, ces traitements pourraient néanmoins être étendus à d'autres maladies comme le foie gras et Alzheimer et offrent donc de multiples « perspectives de croissance ».

Diabète : l'outre-mer bien plus touché que la métropole Selon une étude publiée mi-novembre par Santé Publique France, les principaux départements d'outre-mer sont bien plus touchés par le diabète que la métropole. Cette étude estime que 12,0% des Guadeloupéens, 11,5% des Martiniquais, 11,6% des Guyanais et 13,6% des Réunionnais sont diabétiques - de type 1 ou type 2, le plus fréquent, confondus, à comparer avec une proportion de 5,7% en métropole. Cette proportion élevée de diabétiques n'est pas une surprise car elle va dans le sens d'observations déjà faites sur la population d'outre-mer. Cette situation pourrait être due à des « mécanismes physiopathologiques spécifiques du diabète de type 2 dans ces territoires », avancent les auteurs de l'étude. Ces mécanismes pourraient favoriser un risque de diabète chez un individu au poids relativement peu élevé, ce qui n'est pas le cas chez les habitants d'autres régions comme en métropole. Les auteurs pointent par ailleurs le manque de suivi médical des habitants d'outremer, que ce soient des niveaux de glycémie mal contrôlés ou, une fois le diabète déclaré, un traitement absent ou inadéquat.

(Avec AFP)