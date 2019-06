Versement des dons pour Notre-Dame : le compte n'y est pas (du tout)

L'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier avait suscité un vaste élan de solidarité. Mais presque deux mois après l'incendie, seulement 9% des promesses de dons pour la reconstruction ont bien été versées, révèle nos confrères de franceinfo ce vendredi. Sur les 850 millions d'euros promis, environ 80 millions ont bien été versés.

Les dons versés sont avant tout le fait des particuliers, via chèques et virements

Toujours selon Franceinfo, les dons versés, en chèque ou par virement, proviennent essentiellement des particuliers. Les plus importants, promis par la famille Arnault ou la famille Pinault (de l'ordre de 100 à 200 millions d'euros), seront envoyés petit à petit, « en fonction du devis de la reconstruction », peut-on lire.

Franck Riester, ministre de la Culture, invité sur France 2 ce vendredi, a confirmé ces informations :

« Deux choses : il peut y avoir des gens qui promettent de donner mais qui in fine ne le font pas et puis il y a surtout, et, ça c'est normal, (le fait que) les dons vont être donnés progressivement en fonction de l'avancée des travaux », a-t-il expliqué, tout en appelant les éventuels donateurs à poursuivre leur "élan de générosité".