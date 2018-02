A la Fed, Janet Yellen passe le relais à Jerome Powell

Une démocrate nommée par Barack Obama présidente de la Fed en 2014, Janet Yellen, 71 ans, laisse la place lundi à Jerome Powell, 64 ans, un avocat d'affaires déjà rompu à la technique monétaire, choisi par le président Trump.

Lire aussi : Qui est Jerome Powell, le nouveau patron de la Fed ?

Satisfecit, mais...

Même le président Trump qui a cassé avec la tradition de reconduire le dirigeant de la Fed pour un 2e mandat, lui avait trouvé des qualités "impressionnantes".

"La réputation de Mme Yellen sera ternie si dans deux ans, on a une profonde récession", avertit M. Wessel alors que le gonflement du prix des actions sur les marchés boursiers, favorisé par les taux d'intérêt bas, fait craindre la bulle financière.

Pour l'instant, la conduite de la politique monétaire n'attire que des louanges. Le taux de chômage qui, à l'arrivée de Mme Yellen en 2014 était de 6,7%, est tombé aujourd'hui à 4,1% au plus bas depuis 17 ans. Le quasi-plein emploi n'a pas réveillé les démons de l'inflation qui reste sous les 2% et l'économie américaine entre dans sa neuvième année de reprise. La stabilité des prix et la promotion de l'emploi constituent le double mandat de la banque centrale.

Héritant d'une situation monétaire inédite où, pour doper l'activité, les taux ont été maintenus à zéro pendant presque huit ans et où la banque centrale a injecté des milliers de milliards de dollars dans le système financier, Mme Yellen a adroitement corrigé la trajectoire.

Les faveurs des républicains, des démocrates... pour Powell

Avant de prendre officiellement son nouveau poste pour les quatre années à venir, Jerome Powell devra être confirmé par le Sénat. Une formalité pour celui-ci, tant son CV s'attire les faveurs des républicains comme des démocrates.

Membre du Grand Old Party, il a servi sous l'administration Bush père en tant que sous-secrétaire du Trésor. Après son passage en politique, il entre en 1997 comme associé dans le groupe Carlyle, une société américaine de gestion d'actifs, avant de la quitter en 2005. Un argument supplémentaire en sa faveur pour les élus républicains, majoritaires au Sénat, qui généralement apprécient les candidats avec une expérience dans le privé.

La désignation de Jerome Powell est aussi un gage pour les démocrates. En tant que membre du Board de la Fed depuis 2012, sa fidélité aux décisions de la démocrate Janet Yellen rassure l'opposition. Jerome Powell a soutenu sans discontinuité la politique de taux bas de la patronne de la Réserve fédérale, ce qui le classe parmi les "colombes", ou "dovish" en anglais.

(avec agences)