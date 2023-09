Chine  : grâce à des mesures de soutien, l'activité économique retrouve de l'allant

Les mesures ciblées prises par Pékin pour stimuler l'activité ont porté quelques fruits. Au mois d'août, les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont progressé de 4,6% sur un an, selon des chiffres officiels publiés ce vendredi 15 septembre, par le Bureau national des statistiques (BNS).

Il s'agit d'un rythme bien plus rapide que juillet (2,5%), mais aussi des attentes d'analystes sondés par l'agence Bloomberg (3%). C'est aussi la plus forte progression depuis mai de cet indice très suivi par les marchés. Pour sa part, la production industrielle a fortement accéléré en août (+4,5% sur un an).

Des avantages fiscaux

Entre autres mesures pour arriver à ces chiffres encourageants, le gouvernement a notamment annoncé des avantages fiscaux à destination des ménages et entreprises pour soutenir la consommation. De plus, pour soutenir la reprise, la banque centrale chinoise a de nouveau réduit jeudi un ratio de référence, la troisième mesure du genre en quelques semaines. Le taux de réserve obligatoire (RRR), qui représente la part des dépôts que les banques sont tenues de garder dans leurs coffres, a été abaissé de 0,25 points et est désormais d'environ 7,4%.

La mesure doit permettre aux banques d'accorder davantage de crédits et à des conditions plus favorables. Cette coupe du RRR « est un signal intéressant qu'il y a urgence à stimuler la croissance », souligne l'économiste Zhiwei Zhang, de Pinpoint Asset Management, qui dit ne pas écarter d'autres annonces « pour assurer une stabilisation durable » de l'économie.

Un impact « de courte durée »

L'activité reste cependant pénalisée par le ralentissement économique mondial. Celui-ci pèse sur la demande en biens chinois et donc les exportations. L'économie de l'Empire du Milieu est également affectée par les déboires de l'immobilier, un secteur crucial de l'économie désormais grippé.

L'agence de notation Moody's vient ainsi d'abaisser la perspective de la note du secteur immobilier chinois de « stables » à « négative », en raison de l'impact du ralentissement de la croissance sur les ventes. Elles devraient se contracter d'environ 5% au cours des six à douze prochains mois, selon l'agence.

Cette dernière estime que les mesures de soutien du gouvernement chinois aux achats immobiliers n'auront qu'un impact « de courte durée ». La situation du secteur immobilier, avec son lot de promoteurs au bord de la faillite et de logements inachevés, est un obstacle majeur à la croissance. Les prix de l'immobilier ont d'ailleurs de nouveau reculé sur un mois en Chine en août. Au total, 52 villes sur un panel de référence qui en compte 70 sont désormais touchées par cette baisse, contre 49 en juillet et 38 en juin, selon les chiffres du BNS.

Sur le front de l'emploi, le taux de chômage a légèrement reflué le mois dernier en Chine pour l'ensemble de la population active pour atteindre 5,2%, selon des chiffres officiels qui ne mentionnent plus le taux pour les 16-24 ans après un record en juin (21,3%). Le marché de l'emploi pour les jeunes s'est « clairement amélioré », a assuré un porte-parole du BNS, Fu Linghui, sans toutefois communiquer de chiffres détaillés pour août. En Chine, le taux de chômage est calculé pour les seules zones urbaines et ne dresse par conséquent qu'un tableau partiel de la situation.

Pour sa part, l'investissement en capital fixe a ralenti à 3,2% sur un an sur les huit premiers mois de l'année. Il s'agit du quatrième mois de tassement de cet indicateur qui est le reflet des dépenses consacrées à l'immobilier, aux infrastructures, aux équipements ou encore aux machines, des secteurs sur lesquels le gouvernement s'est appuyé dans le passé pour stimuler l'activité. Un tel contexte rend pratiquement hors d'atteinte l'objectif annuel d'une croissance d'environ 5% fixé par le gouvernement. Des analystes ont même revu à la baisse leurs prévisions pour l'année.

