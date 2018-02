Chine : vers un pouvoir sans limite de durée pour Xi Jinping

Le Parti communiste chinois (PCC) s'est prononcé en faveur de la levée de la limite constitutionnelle de deux mandats pour le président de la République populaire, a annoncé dimanche un média d'Etat, ouvrant la voie à un maintien au pouvoir de l'actuel dirigeant Xi Jinping.

Levée des limites

Le comité central, sorte de parlement du PCC, a proposé d'effacer de la Constitution chinoise la mention stipulant qu'un président "ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs" de cinq ans, a indiqué l'agence Chine nouvelle. M. Xi, président de la République populaire depuis 2013, doit normalement quitter ses fonctions en 2023. Le comité central du PCC a également proposé d'inclure "la Pensée Xi Jinping" dans la Constitution du pays. Ces dispositions devraient être soumises aux parlementaires chinois lors de la session annuelle plénière de l'Assemblée nationale populaire (ANP), qui s'ouvre le 5 mars.

Lors du XIXe congrès quinquennal du PCC, qui s'est déroulé en octobre dernier, M. Xi avait déjà obtenu de voir sa "Pensée sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère" incluse dans la charte du Parti, un honneur réservé jusqu'ici de son vivant au seul Mao Tsé-toung, fondateur du régime communiste en 1949.

Concentration des pouvoirs

Depuis son arrivée à la tête du Parti fin 2012, Xi Jinping a concentré les pouvoirs sur sa personne comme aucun dirigeant chinois ne l'avait fait depuis au moins un quart de siècle. Il a engagé une lutte contre la corruption qui a vu plus d'un million de cadres sanctionnés -- mais d'aucuns y voient avant tout un moyen pour le président de se débarrasser de toute opposition interne. Sa présidence s'est accompagnée d'un retour du quasi-culte de la personnalité autour du président, omniprésent dans les médias, et d'un renforcement de la répression visant les défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme.

(Avec agences)