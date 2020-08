Coronavirus : où en est la pandémie dans le monde ?

La pandémie de Covid-19 gagne du terrain dans certains pays, où les contaminations accélèrent, tandis qu'elle recule dans d'autres : voici les évolutions marquantes de la semaine écoulée.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec des pincettes, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

- Le plus de contaminations -

L'Inde, les Etats-Unis et le Brésil sont les trois pays qui ont enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations au cours des sept derniers jours, respectivement 61.700, 52.500 et 44.600 cas par jour en moyenne, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11h00 GMT. La tendance est à l'amélioration pour les Etats-Unis (-6% par rapport aux sept jours précédents), mais se détériore au Brésil (+3%) et surtout en Inde (+13%).

Suivent quatre pays latino-américains : la Colombie (10.900), le Pérou (7.500), l'Argentine (6.800) et le Mexique (6.200).

- Principales accélérations -

La France, où le port du masque gagne de plus en plus de terrain même en extérieur, est le pays où les contaminations accélèrent le plus (+51%, 1.900 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens au cours de la semaine écoulée. Suivent le Venezuela (+31%, 1.000), le Maroc (+30%, 1.200), l'Equateur (+27%, 1.100), l'Irak (+22%, 3.400), l'Ukraine (+16%, 1.300), Israël (+15%, 1.500), le Bangladesh (+14%, 2.400) et la Turquie (+14%, 1.200).

- Plus fortes décrues -

A l'inverse, les plus fortes décrues sont observées en Afrique du Sud (-38%, 5.000 nouveaux cas par jour), au Kazakhstan (-34%, 800), en République dominicaine (-23%, 900), en Iran (-13%, 2.300) et en Bolivie (-10%, 1.400).

- Par région du monde -

Par région, la tendance est à l'accélération en Europe (+12% par rapport à la semaine précédente), en Asie (+10%), au Moyen-Orient (+10%) et en Amérique latine (+4%) ; à la décélération en Océanie (-28%), en Afrique (-22%) et aux Etats-Unis/Canada (-6%). A l'échelle du monde, la pandémie accélère légèrement (+3%).

- Décès -

Les Etats-Unis sont le pays qui a enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (1.010 par jour), devant le Brésil (1.000), l'Inde (900), le Mexique (680) et la Colombie (320). Le Pérou a enregistré 746 morts par jour en moyenne, mais une grande partie de ces décès n'est pas imputable à la semaine écoulée, car le bilan a été revu fortement à la hausse jeudi.

- Bilan global -

La pandémie a fait au moins 754.649 morts dans le monde depuis fin décembre, pour près de 21 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 167.253 morts. Viennent ensuite le Brésil (105.463 morts), le Mexique (55.293), l'Inde (48.040) et le Royaume-Uni (41.317, bilan revu à la baisse en raison d'un changement de méthodologie en Angleterre).