Coup d’Etat au Gabon : Eramet, TotalEnergies, Air Liquide, Air France... ces entreprises françaises qui ont misé sur ce petit pays d’Afrique centrale

Après le coup d'Etat au Niger le 26 juillet dernier, c'est au tour du Gabon de connaître l'instabilité. Alors que la victoire du président sortant, Ali Bongo, venait d'être annoncée, une dizaine de militaires ont fait irruption à la télévision, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août pour décréter la « fin du régime ».

Le gouvernement français suit la situation au Gabon avec « la plus grande attention » a déclaré la Première ministre, Elisabeth Borne, lors d'un discours prononcé à l'occasion de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs à Paris.

Une centaine d'entreprises françaises

Au-delà des conséquences politiques et humanitaires, ce renversement pourrait aussi avoir des répercussions économiques. Au total, selon le site de l'ambassade de France au Gabon, quelque 110 entreprises tricolores sont présentes dans ce petit pays d'Afrique centrale situé sur la côte atlantique (2,3 millions d'habitants), connu pour son pétrole (il compte parmi les tout premiers producteurs d'or noir d'Afrique subsaharienne), son bois et son manganèse, le quatrième métal le plus utilisé dans le monde, notamment pour la fabrication de l'acier. Sur place, les groupes français génèrent quelque 14.000 emplois et réalisent un chiffre d'affaires évalué à 3,23 milliards d'euros.

Parmi eux, le groupe minier Eramet, la major pétro-gazière TotalEnergies, la compagnie pétrolière Perenco et le producteur d'hydrocarbures Maurel & Prom. Le géant des gaz industriels Air Liquide est également actif, tout comme Spie Oil and Gas, spécialisé dans les services à l'industrie pétrolière et gazière. Sont également présents Air France, l'amateur CMA CGM (propriétaire de La Tribune), mais aussi Bolloré Africa Logistics, Colas dans les travaux publics, le groupe Rougier, spécialisé dans la commercialisation de bois, ou encore le fonds d'infrastructure Meridiam et l'assureur Axa.

Le Gabon est le 76ème partenaire commercial de la France, selon une note du ministère des Affaires étrangères publiée en avril dernier. Il représente moins de 0,1% des exportations de la France dans le monde. En 2022, elles ont représenté 536,6 millions d'euros. Les principaux bien exportés sont les produits des industries agroalimentaires. La même année, les importations du Gabon vers l'Hexagone ont, elles, pesé pour 309,6 millions d'euros. Sans surprise, les hydrocarbures représentent le premier poste d'importations (67,6%), devant le secteur du bois, papier et carton (30%).

Les activités d'Eramet à l'arrêt

Ce mercredi matin, le groupe minier français Eramet, déjà en difficulté en Nouvelle Calédonie, a annoncé que ses activités au Gabon avaient été de facto « mises à l'arrêt » suivant « une procédure prévue pour ce genre d'événement ». « C'est une suspension temporaire », affirme à La Tribune la société minière. Eramet a une filiale au Gabon appelée Comilog où elle extrait le manganèse. « C'est le seul pays où nous extrayons le manganèse », précise à La Tribune un porte-parole du groupe. Eramet se charge ensuite de le traiter et de le transformer au Gabon mais aussi aux Etats-Unis, en Norvège et en France. L'entreprise possède aussi la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag) concessionnaire du chemin de fer reliant Franceville à l'est du Gabon et Owendo sur la côte ouest du pays. En 2022, Eramet employait 8.767 personnes, dont 98% de Gabonais. Elle ne compte aucun ressortissant français. En Bourse, le cours de l'entreprise dévissait de 10% en début d'après-midi.

La filiale de TotalEnergies décroche en Bourse

La major pétro-gazière a déclaré être mobilisée « pour assurer la sécurité de ses employés et de ses opérations, qui est sa principale priorité ». Le groupe emploie 350 salariés sur place. Il est présent au Gabon depuis plus de 80 ans dans l'exploration et la production d'hydrocarbures à travers sa filiale TotalEnergies EP Gabon, laquelle chutait en Bourse de 12% ce mercredi. La filiale est active sur les sites d'Anguille / Ile Mandji, Torpille et Baudroie-Mérou. En 2022, sa production s'est élevée à 17 milliers de barils d'équivalent pétrole par jour (kboepd). A titre de comparaison, la même année TotalEnergies a produit 204 kboepd au Nigeria. Au Gabon, TotalEnergies est aussi leader dans la distribution avec 45 stations-services déployées dans le pays. Soit une présence modeste puisque la major en dénombre 4.700 sur tout le continent africain. En 2022, TotalEnergies est également entré au capital de la Compagnie des Bois du Gabon (CBG) à hauteur de 49% pour développer un modèle de gestion forestière.

Maurel & Prom : pas d'impact sur la production

Toujours dans les hydrocarbures, le producteur Maurel & Prom a affirmé à l'AFP que la situation actuelle « n'affecte pas » ses sites d'activité « où les opérations se déroulent normalement, sans impact sur la production ». Le groupe a annoncé le 15 août dernier qu'il allait racheter à la société d'investissement Carlyle l'entreprise pétrolière Assala Energy, active au Gabon, pour 730 millions de dollars.

Air Liquide revendique plus de 200 clients

Le spécialiste des gaz industriels s'est implanté au Gabon dès 1954, avant qu'une filiale ne voit le jour en 1963. Aujourd'hui, Air Liquide Gabon revendique plus de 200 clients. Son siège est situé dans la capitale Libreville et couvre l'industrie minière, les travaux publics ainsi que les maîtres d'œuvre. Un second site, basé à Port-Gentil, est lui consacré aux entreprises du secteur pétrolier. Interrogé par La Tribune, l'industriel n'a pas répondu dans l'immédiat.

Air France annule son vol quotidien

La compagnie française a récemment amorcé une remontée en puissance sur le Gabon après la crise du Covid. Les liaisons entre Paris et Libreville étaient en effet repassées en desserte quotidienne fin juin, retrouvant ainsi leur niveau d'avant la crise sanitaire. La compagnie déployait même un Airbus A350 le samedi, à la place des A330 habituels, pour renforcer sa capacité. Alors que les militaires putschistes ont annoncé la fermeture des frontières, et ce, jusqu'à nouvel ordre, Air France a décidé d'annuler sa rotation du jour entre Paris et Libreville.

Contactés par la rédaction, Meridiam, Colas et Axa n'ont pas souhaité faire de commentaires sur la situation.