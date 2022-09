Covid-19 : les États-Unis veulent se contenter d'un rappel par an

Un rappel par an, pas plus. Voilà comment les États-Unis souhaitent gérer les campagnes de vaccination anti-Covid à l'avenir. « Nous allons probablement nous diriger vers une cadence de vaccination similaire à celle de la vaccination annuelle contre la grippe, avec des doses de rappel anti-Covid actualisées pour coller à la dernière souche en circulation », a déclaré lors d'une conférence de presse le Dr Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche.

Le médecin a toutefois précisé que les populations fragiles, par exemple les personnes âgées ou immunodéprimées, pourraient avoir besoin de rappels plus fréquents. Plusieurs doses de rappel par an pourraient aussi être nécessaires si un variant « très différent » émerge soudainement.

Cette perspective d'une seule campagne annuelle a en tout cas pour but d'aider à ce que les rappels soient mieux acceptés par la population américaine. Actuellement, seulement la moitié des personnes éligibles ont fait leur première dose de rappel aux États-Unis.

Deux bras, deux vaccins

Les États-Unis ont autorisé la semaine dernière la nouvelle version des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna visant le variant Omicron. Cette nouvelle génération de vaccin anti-Covid, dit bivalent, cible à la fois la souche originelle du coronavirus, et les lignages BA.4 et BA.5 d'Omicron. Ce dernier lignage représente actuellement plus de 99% des quelque 80.000 nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis. Les doses ont déjà commencé à être distribuées.

Les deux vaccins « peuvent aider à renforcer la protection qui s'était affaiblie depuis la dernière vaccination et ont été conçus pour fournir une meilleure protection contre les nouveaux variants », a déclaré la semaine dernière Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies.

Les Américains sont par ailleurs encouragés à réaliser leur dose de rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. « Je pense vraiment que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné deux bras, un pour le vaccin anti-grippe, et un pour le vaccin anti-Covid », a déclaré Ashish Jha, qui coordonne l'action de l'exécutif américain contre le coronavirus. Et d'ajouter : « Nous nous attendons à ce que des millions de personnes reçoivent leur injection ce mois-ci ».

Selon des projections, environ 100.000 hospitalisations et 9.000 morts pourraient être évitées si les rappels anti-Covid étaient réalisés en même proportion que ceux contre la grippe cet automne.

22,4 milliards nécessaires

Le gouvernement américain redoute une nouvelle vague de Covid-19 à l'automne, d'où cette campagne de rappel. Pour la financer et maintenir des programmes de tests, la Maison Blanche a appelé le Congrès à débourser 22,4 milliards de dollars supplémentaires. Mais il n'est pas certain que la requête soit acceptée, les parlementaires ayant déjà beaucoup déboursé pour la pandémie et étant de plus en plus sur des positions bipartisanes à l'approche des élections de mi-mandat en novembre.

Une précédente demande de fonds supplémentaires étant encore bloquée, le gouvernement a été déjà été obligé « de récupérer des financements destinés à des besoins urgents pour répondre à des besoins encore plus urgents », relève un mémo de l'administration. Le programme de livraisons de tests gratuits à domicile a ainsi été suspendu vendredi faute d'argent suffisant. Le gouvernement « a encore des tests disponibles en réserve mais pas suffisamment s'il y a un nouveau pic cet automne », a indiqué un responsable gouvernemental lors d'un briefing avec des journalistes.

Le gouvernement devrait pouvoir continuer à financer les vaccins jusqu'au début de l'année prochaine. Mais sans fonds supplémentaires, il devra faire la transition plus rapidement que prévu vers un système où les vaccins seront remboursés par les assurances santé, ce qui laissera de côté les personnes ne disposant pas d'une bonne assurance, a-t-il aussi souligné.

Au-delà des programmes liés au Covid-19, la Maison Blanche a aussi appelé le Congrès à allouer des fonds supplémentaires pour venir en aide à l'Ukraine, pour lutter contre la variole du singe et pour gérer les désastres naturels qui ont ravagé le Kentucky, la Californie et d'autres États.

