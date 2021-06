Covid en Russie : un nouveau confinement "flash" pour les Moscovites

Après la méfiance des populations envers la stratégie sanitaire et vaccinale de Vladimir Poutine, les Russes sont-ils en train de perdre une nouvelle manche contre la pandémie?

Avec cette annonce de faire un "flash" confinement de la capitale russe, Sergei Sobyanin a précisé que ça décision n'affecterait pas les organisations qui entretiennent les infrastructures indispensables de Russie, font affaire avec l'armée ou encore avec les entreprises stratégiques. Le maire de la capitale russe a également exhorté les personnes âgées à rester chez elles et a invité les Moscovites à se faire vacciner le plus rapidement possible.

Une semaine non travaillée payée...

La journée de lundi est un jour férié en Russie, les mesures s'appliquent donc aux quatre jours suivants.

"Pour arrêter l'augmentation du taux de contamination et pour sauver des vies, aujourd'hui, je signe un décret pour que les journées du 15 au 19 juin soient non travaillées, mais rémunérées pour les employées", a déclaré le maire sur son site internet.

Sergei Sobyanin a également annoncé la fermeture des bars, restaurants et tout lieu d'accueil en soirée à partir de 23 heures jusqu'au 20 juin.

Samedi, la Russie a fait état de 13.510 nouveaux cas de Covid en l'espace de 24 heures, soit le plus haut niveau de contaminations depuis début février. Sur ce nombre, 6.701 nouveaux cas ont été enregistrés à Moscou, un record pour la ville cette année.

... pour une population qui traine des pieds à se faire vacciner

La Russie est l'un des pays les plus touchés par la pandémie, avec environ 250.000 morts liées au virus à fin mars, selon l'agence statistique Rosstat, soit plus du double du bilan donné par le gouvernement dans sa comptabilité quotidienne.

Même si les vaccins ont été déployés dans la ville dès le mois de janvier, lorsque la Russie a lancé sa campagne de vaccination nationale, les taux de vaccination sont montés lentement. Sergei Sobyanin a dénoncé le mois dernier la faible couverture vaccinale de la population et a estimé qu'il était "extrêmement bizarre" que les hôpitaux de la capitale soient remplis de patients atteints de la Covid alors que les vaccins sont largement mis à disposition.

Sur la place Rouge, les Moscovites peuvent se faire vacciner gratuitement et sans rendez-vous dans le magasin de luxe GOUM, comme dans de nombreux centres commerciaux et parcs. Pourtant, ici comme ailleurs, personne ou presque n'est là.

C'est le paradoxe russe: le président Vladimir Poutine a annoncé le premier vaccin, Spoutnik V, en fanfare dès août 2020. Son efficacité a depuis été reconnue par la respectée revue médicale The Lancet ainsi que de nombreux pays étrangers. Mais selon un récent sondage de l'institut indépendant Levada, plus de 60% des Russes interrogés ne comptent pas se faire vacciner.

Si l'on compare avec la France, le taux de primo-injections françaises est bien plus élevé qu'en Russie. Environ 11 millions de personnes ont reçu les deux doses de vaccin sur plus de 146 millions de Russes. Plus de 30 millions de personnes ont désormais reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid en France, a annoncé samedi le Premier ministre Jean Castex sur son profil Twitter.

Selon sociologue Alexeï Levinson, de Levada, les Russes ne croient simplement pas "que le vaccin Spoutnik V a pu passer tous les tests" et craignent d'éventuels "effets indésirables" tout en sous-estimant les risques de la maladie. Beaucoup de Russes, échaudés par des décennies de propagande soviétique puis russe, estiment que "les objectifs politiques" du Kremlin, qui a voulu annoncer un vaccin en premier, "ont plus de valeur que la santé publique", poursuit-il.

D'autant qu'à l'été 2020, les risques sanitaires ont "été ouvertement négligés afin d'organiser le vote sur les amendements à la constitution", permettant à Vladimir Poutine de rester président jusqu'en 2036.

(avec l'AFP et Reuters)