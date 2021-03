Macron, Merkel et Poutine ont discuté coopération sur le vaccin Spoutnik V, entre autres...

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont discuté d'éventuelles coopérations sur les vaccins contre le Covid-19 avec le président russe Vladimir Poutine mardi lors d'une visioconférence, a fait savoir l'Elysée dans un communiqué.

Les trois dirigeants ont "discuté d'éventuelles coopérations en matière de vaccin, en fonction de l'état d'avancement de l'examen du vaccin Spoutnik V, en cours au niveau de l'Agence européenne du médicament (EMA). Cet examen reposera sur la base des mêmes normes que l'EMA applique pour chaque vaccin", a indiqué l'Élysée.

Les sujets qui fâchent aussi sur la table

Le président français et la chancelière allemande ont également "appelé l'attention" de Vladimir Poutine sur le sort de l'opposant Alexeï Navalny, emprisonné à l'est de Moscou, demandant que "ses droits soient respectés et sa santé préservée".

Ils ont souhaité que la Russie s'engage "de manière déterminée pour stabiliser le cessez-le-feu en Ukraine" et abordé également avec le chef du Kremlin le dossier nucléaire iranien, la Biélorussie, la Libye et la crise humanitaire en Syrie.