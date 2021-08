Chaos à Kaboul : les Américains pourraient repousser leur départ, dixit Biden

Le président des États-Unis Joe Biden a été vivement critiqué pour sa gestion de l'évacuation des troupes américaines, après que les scènes de chaos dans l'enceinte et aux abords de l'aéroport de Kaboul montrant des personnes tentant désespérément de fuir le pays, ont fait le tour du monde, à la suite de la prise de contrôle éclair de la capitale Kaboul par les Taliban dimanche.

Pour le président Biden, il aurait été impossible de retirer les troupes américaines sans une forme de "chaos" dans le pays, a-t-il dit mercredi à la chaîne ABC:

"L'idée que d'une façon ou d'une autre, il y avait un moyen d'évacuer sans que le chaos s'ensuive, je ne vois pas comment cela est possible."

Pour autant, le président américain a voulu montrer qu'il prend en compte la réalité de la situation en annonçant hier que les troupes américaines pourraient rester en Afghanistan au-delà du 31 août, date à laquelle doit prendre fin l'intervention militaire américaine dans le pays, afin d'évacuer les Américains encore présents sur le territoire.

Lors d'un entretien sur ABC News, Joe Biden a déclaré: "S'il reste des citoyens américains, nous resterons pour tous les faire sortir." Mais lorsque le journaliste qui l'interrogeait lui demande: « Donc, est-ce que cela signigie que les troupes américaines pourraient être là au-delà du 31 août ? » Joe Biden répond d'abord "Non, nos compatriotes doivent comprendre que nous allons essayer de le faire avant le 31 août." Mais il a précise ensuite : « Si nous n'y arrivons pas, nous nous déterminerons à ce moment-là. »

De son côté, le Pentagone a déclaré que l'armée américaine se trouvait actuellement dans l'incapacité à joindre les personnes ne se trouvant pas à l'aéroport de Kaboul.

"S'il reste des citoyens américains, nous resteront jusqu'à ce qu'ils soient tous évacués", a déclaré Joe Biden lors d'un entretien à la chaîne de télévision américaine ABC News.

Les Taliban laisseraient passer les Américains, pas les Afghans

Après une campagne militaire éclair de dix jours pour prendre le contrôle du pays et l'entrée des Taliban dans la capitale dimanche, des dizaines de milliers de personnes ont tenté de fuir l'Afghanistan. Les États-Unis ont envoyé 6.000 militaires pour sécuriser l'aéroport de Kaboul et évacuer environ 30.000 Américains et civils afghans ayant travaillé pour eux et craignant pour leur vie.

L'armée américaine a déjà évacué plus de 3.200 personnes, notamment du personnel américain, et près de 2.000 réfugiés afghans. D'autres pays occidentaux, dont la France et le Royaume-Uni, ont aussi procédé à des évacuations.

À l'aéroport de Kaboul, de complexes opérations d'évacuation se poursuivent laborieusement, mais les États-Unis accusent les Taliban, qui contrôlent tous les alentours, d'en entraver l'accès aux Afghans qui souhaitent quitter le pays.

Selon Wendy Sherman, la numéro deux du département d'État américain, les Taliban laissent bien les citoyens américains accéder à l'aéroport de Kaboul, mais il semble qu'ils "empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d'atteindre l'aéroport", a-t-elle déploré.

Ces Afghans, qui se souviennent encore du précédent régime des Taliban, entre 1996 et 2001, et de leur bilan catastrophique en termes de droits humains, n'ont aucune confiance dans les promesses données ces derniers jours par les nouveaux dirigeants islamistes. Ceux-ci ont cherché à se présenter sous un jour bien plus bienveillant, promettant de ne pas chercher à se venger et disant même avoir gracié les anciens responsables gouvernementaux. Mais pour nombre d'Afghans comme pour la communauté internationale, la méfiance reste de mise.

Ce jeudi, l'OTAN et des responsable Taliban ont fait savoir que douze personnes sont mortes depuis dimanche à l'aéroport de Kaboul et dans ses alentours, rapporte l'agence Reuters.

Le New York Times fait ce matin la Une de son site internet avec une image satellite de l'aéroport de Kaboul qui renseigne sur la dangerosité de la situation, expliquant qu'alors que des milliers de personnes tentent désespérément de fuir pays, les combattants talibans en ont bloqué les entrées, ont tiré sur des personnes et battu certaines autres dans la foule qui s'amasse aux entrées.

[La Une du site du New York Times ce matin (cliquez pour agrandir l'image plein écran)]

La situation est "une catastrophe et un cauchemar", dit Borrell

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell a qualifié jeudi les événements en Afghanistan de "catastrophe" et de "cauchemar" et a pointé du doigt une défaillance des services de renseignement pour leur incapacité à anticiper la rapidité du retour des taliban au pouvoir.

Au lieu d'une transition politique organisée, cette situation a généré la panique, avec la fuite du président Ashraf Ghani aux Emirats arabes unis, et s'agissant des diplomates et de civils étrangers, un exode dans la précipitation la plus totale.

Sauver les Afghans qui ont travaillé pour l'UE, "un devoir moral"

À ce propos, Josep Borrell a signalé au Parlement européen qu'un groupe de 106 membres du personnel de l'Union en Afghanistan avait été transporté par avion vers Madrid, en Espagne. Environ 400 auxiliaires afghans du bloc et leur famille ont été évacués vers l'Europe, a-t-il précisé, mais 300 autres tentent toujours de se rendre à l'aéroport de Kaboul.

C'est "notre devoir moral" de sauver les Afghans qui ont travaillé pour les structures de l'Union européenne, a affirmé Josep Borrell, soulignant néanmoins qu'il ne serait pas possible de tous les faire sortir du pays.

(avec Reuters, AFP, NYT)