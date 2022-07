Grande-Bretagne : Boris Johnson démissionne de la tête du parti conservateur, un nouveau premier ministre va être nommé

La position de Boris Johnson était devenue intenable. Après des mois de scandale et de mise en cause de son attitude personnelle dans la conduite du Royaume-Uni, une salve de démissions dans son propre gouvernement a contraint le premier ministre britannique a démissionné de la tête du parti conservateur ce jeudi dans une allocution. Ce qui signifie qu'il va être remplacé par un nouveau premier ministre dans les prochaines semaines ou mois. En attendant que son successeur soit nommé, Boris Johnson reste premier ministre.

Sa démission du gouvernement était attendue. Ces dernières 24 heures, des ministres d'envergure comme celui des Finances Rishi Sunak, de la Santé Sajid Javid, et près de la moitié de l'ensemble des collaborateurs qui composent l'exécutif du Royaume-Uni ont quitté leur poste. Deux personnalités éminentes dont le destin politique doit beaucoup à Boris Johnson. Les lettres de démission diffusées sur les réseaux sociaux regrettent la perte de confiance en Boris Johnson dans la conduite du pays. Ces départs ont été suivis de nombreux appels de membres du parti conservateur à la démission de celui qui est devenu premier ministre en 2019, succédant alors à Theresa May.

Achevé... par ses propres ministres

La fronde qui a acculé l'ancien maire de Londres à la démission vient en effet de son propre camp conservateur, lassé par des mois de scandales qui rendaient une éviction de Boris Johnson de plus en plus probable. Le premier ministre avait notamment - entre autres - participé à des fêtes clandestines en 2020 dans ses bureaux tandis que le reste du pays subissait un confinement strict. La semaine dernière, des accusations d'agressions sexuelles contre un poids lourd de sa majorité, responsable adjoint de la discipline des parlementaires conservateur, ont achevé de décrédibiliser Boris Johnson et son équipe.

Des révélations que l'opinion publique britannique a eu du mal à digérer, confrontée à une double crise sanitaire et économique avec une inflation record de 9,1% en mai sur un an, des pénuries de main-d'œuvre inédites qui paralysent des secteurs entiers dont les transports. Le gouvernement de Boris Johnson et son ancien ministre des Finances Rishi Sunak se sont vus reprocher de ne pas agir suffisamment contre l'inflation avant de débloquer plusieurs dizaines de milliards d'euros d'aides financés par une taxe sur les superprofits des énergéticiens.

Au-delà des difficultés politiques de Boris Johnson, sa promesse de réaliser effectivement le Brexit a bien été tenue mais a surtout plongé le pays dans une période d'incertitudes, tant pour son économie où les pénuries se multiplient que pour ses relations diplomatique encore floues et en suspens avec le Vieux continent. Loin du projet annoncé de faire du Brexit une grande opportunité économique.

Reste à savoir qui succédéra à Boris Johnson. Du côté des conservateurs, plusieurs noms circulent pour entrer au 10 Downing Street, qu'il s'agisse du chancelier de l'échiquier Rishi Sunak, de la ministre des Affaires étrangères Liz Truss ou du ministre de la Santé Sajid Javid.

(Avec AFP et Reuters)