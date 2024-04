Guerre en Ukraine : la France demande à la Chine de passer « des messages » à la Russie

« Cette guerre concerne l'ensemble de la communauté internationale », a encore lancé Stéphane Séjourné, en visite pour une journée dans la capitale chinoise, en plaidant pour « un rapport de force favorable à l'Ukraine ».

La Chine, qui se présente comme une partie neutre, mais dont la relation avec la Russie s'est approfondie depuis le début du conflit, est régulièrement appelée par la communauté occidentale à jouer un rôle plus actif dans ce conflit, en utilisant son influence sur Moscou. Pékin prône un règlement politique pour mettre fin aux combats.

Dans son discours introductif de la conférence de presse, Wang Yi n'avait pas évoqué spécifiquement le conflit en Ukraine.

Alors que, ces derniers mois, plusieurs dirigeants politiques en Europe et aux Etats-Unis ont évoqué la nécessité de réduire la dépendance de leur pays au géant asiatique, ce à quoi le gouvernement chinois se dit fortement opposé, le ministre français a aussi défendu le maintien de relations économiques fortes avec le géant asiatique.

Wang Yi a dit « apprécier » que son homologue rejette l'idée d'un découplage.

« Il n'est pas possible de se découpler de la Chine, et le découplage d'avec la Chine est le le plus grand risque », a-t-il déclaré.

« Je crois qu'il a été prouvé, et que ce sera encore prouvé, que la Chine est une opportunité et non un risque pour l'Europe. Les deux parties sont des partenaires et non des rivaux », a-t-il ajouté.