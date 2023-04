Inflation : les banques centrales doivent continuer la lutte, estime la patronne du FMI

Pas de compromis avec l'inflation. Face à l'envolée des prix à la consommation, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, estime que les banques centrales ne doivent surtout pas « reculer » malgré les risques que cela peut faire courir au secteur financier, dans un entretien à l'AFP.

Malgré tout, l'action des banques centrales a « mis en lumière les vulnérabilités du secteur financier », a reconnu la patronne du FMI, que ce soit en Suisse ou aux Etats-Unis.

La hausse des taux des banques centrales, qui se situent désormais dans une fourchette comprise entre 4,75% et 5% pour la Réserve fédérale américaine (Fed) par exemple, a conduit à la faillite de plusieurs banques régionales américaines, dans la foulée de la Silicon Valley Bank (SVB) début mars, et le rachat précipité de Credit Suisse par UBS.

A ses yeux, ces récentes turbulences bancaires signifient que « les banques centrales doivent faire plus pour garantir la stabilité financière », en même temps qu'elles cherchent à réduire l'inflation.

Si les « risques devenaient importants, alors les banques centrales devraient décider dans quelle mesure la lutte contre l'inflation doit prendre le pas sur la stabilité financière », a souligné Kristalina Georgieva, « mais nous n'en sommes pas là à l'heure actuelle ».

L'économie mondiale doit au contraire pour l'instant faire face au risque de fragmentation, a estimé la directrice générale du Fonds. Elle a notamment pointé les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

« Nous sortons d'une période durant laquelle l'allocation des investissements était déterminée par les coûts, mais ce n'est plus le cas. Aux Etats-Unis, et ailleurs, la sécurité nationale et celle des approvisionnements sont désormais essentielles » dans la prise de décision, « et cela va durer », reconnaît Kristalina Georgieva.