La banque SVB rachetée par First Citizens

Particulièrement secoué ces dernières semaines, le secteur bancaire va-t-il pouvoir souffler ? La banque First Citizens BancShares Inc a annoncé qu'elle allait racheter tous les prêts et dépôts de Silicon Valley Bank. Ce lundi 27 mars, dix-sept anciennes succursales SVB ouvriront donc en tant que succursales First Citizen.

La banque acquiert ainsi 72 milliards de dollars d'actifs de SVB, avec une décote de 16,5 milliards de dollars. En échange, la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) s'est engagée à acheter des droits d'appréciation sur ses actions (SAR), pour un montant allant jusqu'à 500 millions de dollars en retour, a indiqué la FDIC dans un communiqué. Autrement dit, l'organisme américain va entrer au capital de First Citizens et faire gonfler sa valorisation.

Pour la FDIC, le coût estimé pour son fonds d'assurance-dépôts ayant été utilisé pour rembourser les clients de SVB est d'environ 20 milliards de dollars, a indiqué l'organisme. L'accord SBV intervient après plusieurs semaines de recherche d'un prétendant et après que la FDIC a appelé à des offres distinctes pour SVB Private et SVB. Quelque 90 milliards de dollars de titres restent cependant toujours à vendre.

La peur de nouvelles faillites bancaires n'est pas encore calmée

L'accord a donné un peu de répit aux marchés. Il s'agit du premier week-end depuis plusieurs semaines qui n'a pas apporté de nouvelles de nouveaux effondrements bancaires, d'accords de sauvetage ou d'aide d'urgence des autorités pour renforcer la confiance.

« Vous balayez la Silicon Valley vers un autre acheteur, ce qui est bien, mais le plus gros problème est de garantir les dépôts dans toutes ces autres banques (régionales). C'est un peu de calme avant la prochaine tempête », a nuancé Tony Sycamore, analyste chez IG Markets, à Sydney.

La semaine dernière s'est terminé avec une peur importante sur les marchés financiers et une chute de 8,5% du titre Deutsche Bank vendredi 24 mars. Ce lundi, les actions des banques en Asie étaient stables en Australie et à Tokyo, mais en baisse à Hong Kong, où les actions de Standard Chartered ont chuté de 4 %.

Les contrats à terme S&P 500 ont quant à eux augmenté de 0,5 % et les contrats à terme européens de 1 %. L'effondrement de SVB, il y a un peu plus de deux semaines, s'est répercuté dans le monde entier, obligeant les déposants américains à fuir les petites banques pour se réfugier dans les plus grands établissements. Le coup porté à la confiance du marché bancaire a fait plonger Credit Suisse dans les bras de son rival UBS la semaine dernière. En mars, l'indice Stoxx des actions des banques européennes a baissé de plus de 18 % et l'indice des banques régionales américaines KBW a perdu 21 %, les investisseurs étant nerveux quant à la suite.

« Ce n'est clairement pas fini », a déclaré le directeur général du groupe bancaire australien et néo-zélandais, Shayne Elliott, dans une interview publiée sur le site Internet de la banque. Il estime que les troubles pourraient dégénérer en une crise financière plus grave. « Je ne pense pas que vous puissiez vous asseoir ici et dire: Eh bien, tout est fait, Silicon Valley Bank et Credit Suisse et, vous savez, la vie redeviendra normale », a déclaré le directeur général avant d'ajouter que « ces choses ont tendance à se dérouler sur une longue période de temps. »

En Europe, les obligations bancaires restent sous pression. Les credit default swaps (CDS), un instrument permettant de parier sur le défaut d'une entreprise, s'achètent à des prix anormalement élevés. Vendredi, le CDS à cinq ans de la Deutsche Bank a atteint son plus haut depuis fin 2018, selon les données de S&P Global Market Intelligence. Et les placements alternatifs aux dépôts bancaires comme l'or ou encore les cryptomonnaies ont vu leurs cours fortement progresser ces dernières semaines.

La réponse des banques centrales scrutée de près La montée soudaine des tensions pour les banques a soulevé des questions quant à savoir si les principales banques centrales continueront à poursuivre des hausses agressives des taux d'intérêt pour juguler l'inflation, et si le resserrement des prêts nuira à l'économie mondiale. La Banque centrale européenne a remonté ses taux de manière très rapide en les faisant passer de négatifs au printemps 2022 à 3-3,75% en mars 2023, assurant que « le secteur bancaire de la zone euro est résilient et dispose de positions de capital et de liquidités solides ». Le même scénario a été suivi par la Réserve fédérale américaine qui a établi ses taux sur une fourchette entre 4,75% et 5% en mars après une remontée très rapide. Problème, cette remontée des taux a déprécié la valeur des obligations d'Etats détenus par les banques du monde entier et ayant causé la faillite de SVB. Reste à savoir si d'autres banques suivront le chemin de la banque californienne.

(Avec agences)