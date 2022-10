L'Ukraine réclame une aide internationale pour combler 38 milliards d'euros de déficit en 2023

Les finances de l'Ukraine sont au plus bas. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté, ce mardi, les Etats participants à une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine à financer son budget de 2023, lequel sera plus que déséquilibré.

« À cette conférence, nous devons prendre une décision pour boucher le trou du déficit du budget ukrainien l'an prochain », a réclamé le dirigeant de l'Ukraine. « C'est une somme très importante de 38 milliards de dollars (...) ce sont les salaires des enseignants, des médecins, ce sont les prestations sociales, les retraites », a-t-il insisté lors de cette conférence à laquelle son Premier ministre, Denys Chmyhal, participe.

En ouverture de cette conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé que ce chantier « doit commencer maintenant » et que pour le financer il faut « rien de moins que de créer un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle ».

L'UE donnera 18 milliards d'euros à l'Ukraine en 2023

A ses côtés pour accueillir les participants dont la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié l'ensemble des destructions de « stupéfiantes ». « La Banque mondiale estime le coût des dégâts à 350 milliards d'euros - c'est assurément plus que ce qu'un pays ou une union peut fournir seul. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont », a-t-elle précisé.

Le gouvernement ukrainien avance de son côté le chiffre de 750 milliards d'euros. Ursula Von der Leyen s'est déjà engagée à ce que l'Union européenne fournisse une aide de l'ordre de 18 milliards d'euros en 2023, soit 1,5 milliard par mois en ajoutant que l'Ukraine demande 3 à 4 milliards d'euros par mois pour assurer l'essentiel.

Les caisses publiques de l'Ukraine sont vidées par l'effort de guerre totale face à l'armée russe et l'effondrement de son économie. En 2022, année marquée par l'invasion russe du 24 février, la croissance a chuté de 33%. Le taux de chômage se situe entre 30% et 50% selon les estimations dans un pays que des millions de personnes ont fui et qui réquisitionnent une majorité d'hommes pour combattre.