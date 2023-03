La compagnie pétrolière saoudienne Aramco affiche des bénéfices records

Une envolée spectaculaire. Le géant pétrolier Aramco a annoncé ce dimanche des bénéfices en hausse de 46% en 2022 pour atteindre 161,1 milliards de dollars contre 110 milliards en 2021. Des résultats portés par la hausse du prix du pétrole, notamment liés à la guerre en Ukraine et aux sanctions européennes sur la Russie et le gaz qui ont conduit à une forte demande en pétrole. Les autres groupes pétroliers comme Schell, Chevron, ExxonMobil ou encore TotalEnergies ont tous engrangés des bénéfices records cette année. Des bénéfices fortement critiqués par les associations de défense de l'environnement, qui se disent d'autant plus "choquées" que « cet excédent a été amassé en pleine crise mondiale du coût de la vie aggravée par la hausse des prix de l'énergie ». Selon Amnesty International, cet argent devrait être utilisé pour financer la transition énergétique.

Trois fois plus de bénéfices qu'Exxon

Le chiffre d'affaires d'Aramco réalisé en 2022 est près de trois fois supérieur à celui de l'américain Exxon. La compagnie pétrolière saoudienne a déclaré un dividende de 19,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit une augmentation de 4% par rapport au trois mois précédents. Le flux de trésorerie disponible s'élève quant à lui à 148,5 milliards de dollars fin 2022, contre 107,5 milliards de dollars un an plus tôt.

L'objectif du groupe est d'atteindre une production de 13 millions de barils par jour d'ici 2027. Actuellement, Aramco produit 10,5 millions de barils par jour.

Aramco investit dans Renault

La compagnie pétrolière saoudienne a, de son côté, annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 en continuant de financer l'industrie fossile. Un objectif qui semble difficile à atteindre selon les associations mais ce net zéro ne prend pas en compte les émissions produites par les consommateurs de pétrole. La compagnie a annoncé une augmentation des investissements dans de nouveaux projets de 18% à 37,6 milliards de dollars.

Parmi ces projets, la fabrication de carburants de synthèses. Aramco a ainsi déclaré vouloir investir dans la filière thermique de Renault appelée "Horse" afin d'apporter son expertise sur ce segment très stratégique du marché automobile. En effet, la semaine dernière, l'Allemagne a menacé de bloquer le projet de loi de fin de ventes des voitures thermiques pour 2035 dans l'Union européenne si les carburants de synthèse n'étaient pas pris en compte. Pour l'heure, aucun chiffre n'a été divulgué quant à la part que prendrai le géant pétrolier dans le capital de "Horse".

Le pétrole permet d'enrichir l'Arabie saoudite

Les bénéfices du groupe ont fortement alimenter la croissance du PIB saoudien, qui a augmenté de 8,7% en 2022 soit le chiffre le plus élevé des pays du G20. Le directeur du cabinet Khalij Economics a souligné le rôle central d'Aramco dans la première économie du monde arabe malgré une volonté de la compagnie pétrolière de se diversifier afin de réduire sa dépendance au pétrole.

En 2019, Aramco a réussi haut la main son pari de lever 25 milliards de dollars et d'obtenir une valorisation de 1.700 milliards de dollars soit la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire. Après une bataille avec le géant de la Tech, Apple, pour la première place en termes de valorisation boursière, Aramco s'est envolé cette année détrônant le géant américain.

(Avec AFP)