La Fed laisse ses taux inchangés mais prévoit de nouvelles hausses en 2023

A l'issue de leur réunion de deux jours, les responsables de la Réserve fédérale ont convenu ce mercredi de maintenir à l'unanimité les taux d'intérêt stables, entre 5% et 5,25%, après 10 hausses consécutives depuis mars 2022. Le consensus des analystes des marchés tablaient sur une pause.

Cette décision doit permettre d'« évaluer les informations supplémentaires et leurs implications pour la politique monétaire », indique dans son communiqué l'institution monétaire.

Prêt à un nouveau relèvement dès juillet

Les membres du comité sont d'ailleurs prêts à relever les taux dès juillet si l'économie des Etats-Unis et l'inflation ne ralentissaient pas davantage.

La majorité des membres de la Réserve fédérale anticipent deux autres hausses de taux en 2023 et ont relevé leurs prévisions de croissance et d'inflation dans les projections publiées, respectivement, à 1,00% (contre 0,4% en mars) et à 3,2% (contre 3,3% en mars).

La Bourse de New York a viré au rouge quelques minutes après l'annonce de la décision de la banque centrale américaine. L'indice Dow Jones perdait 1,13%, le Nasdaq baissait de 0,62% et le S&P 500 reculait de 0,58%. Les investisseurs réagissaient sur l'annonce de futurs relèvements d'ici la fin de l'année.