La Finlande veut intégrer l’Otan : Moscou voit rouge et coupe ses livraisons d’électricité

Les Finlandais pourraient bien manquer d'électricité. La Russie a annoncé qu'elle allait suspendre ses livraisons au pays à partir de ce samedi, a annoncé vendredi le fournisseur RAO Nordic Oy, détenu à 100% par l'entreprise russe InterRAO. Une décision qu'elle justifie par des impayés.

Cette déclaration intervient alors que la Finlande a annoncé sa volonté d'adhérer "sans délai" à l'Otan sous l'influence de l'offensive russe en Ukraine faisant monter les tensions avec Moscou. Cette intention est vue d'un très mauvais œil par Moscou qui a d'ores et déjà menacé d'une riposte "militaro-technique".

Dans un communiqué, Nordic Oy, basé à Helsinki, affirme dans un communiqué ne pas avoir reçu de paiement pour l'électricité fournie à la Finlande depuis le 6 mai, en évoquant un manque de moyens pour payer l'électricité importée de Russie. "Cette situation est exceptionnelle et a lieu pour la première fois en plus de 20 ans", selon le communiqué. "Nous sommes donc obligés de suspendre l'importation d'électricité à partir du 14 mai", explique le fournisseur. "Nous espérons que la situation va bientôt s'améliorer" et les livraisons en provenance de Russie reprendront, ajoute le groupe. Principal importateur d'électricité de Russie vers les marchés nordiques, RAO Nordic a des activités dans l'Union européenne depuis 2002.

De son côté, l'opérateur du réseau électrique finlandais a assuré pouvoir se passer des importations de courant venues de Russie. "Nous étions préparés à cela et ce ne sera pas difficile. On peut gérer avec un peu plus d'importations de Suède et de Norvège", a déclaré Timo Kaukonen, un responsable des opérations de l'opérateur Fingrid.

Une menace pour le Kremlin

La veille, le président et la Première ministre de la Finlande se sont dit favorables jeudi à une adhésion "sans délai" à l'Otan, précisant que la décision du pays nordique serait annoncée dimanche à l'organisation. L'entrée de la Finlande à l'Otan serait "assurément" une menace pour la Russie, a réagi le Kremlin. La diplomatie russe a affirmé pour sa part que la Russie sera "obligée de prendre des mesures réciproques, militaro-techniques et autres, afin de mettre fin aux menaces à sa sécurité nationale", en cas d'adhésion de la Finlande.

(avec AFP)

