La politique française à l’égard de Taïwan « n’a pas changé »

Opération déminage. La politique française vis-à-vis de Taïwan « n'a pas changé », a voulu rassurer samedi le ministre de l'Industrie Roland Lescure devant des centaines de représentants d'entreprises taïwanaises réunies à Paris, quelques jours après des propos controversés d'Emmanuel Macron. « Je voudrais commencer par vous dire que j'étais avec notre président Emmanuel Macron à Amsterdam il y a quelques jours et qu'il a été très clair, tant en privé qu'en public: notre politique à l'égard de Taïwan n'a pas changé, la France soutient la paix et la stabilité depuis le début et s'oppose à toute modification du statu quo », a déclaré le ministre.

Roland Lescure s'exprimait à la conférence semestrielle des Chambres de commerce taïwanaises dans le monde (WTCC), réunies dans un hôtel parisien. « Taïwan partage nos valeurs démocratiques et c'est important, c'est une base solide pour les relations entre nos sociétés », a-t-il estimé, disant la France « très attachée » aux échanges avec Taïwan et à leur « coopération dynamique dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la science ».

La France ne veut pas être le « vassal » des Etats-Unis

L'île nationaliste chinoise et la France entretiennent de « très bonnes relations commerciales », les échanges bilatéraux s'élevant à 8,1 milliards d'euros, a-t-il rappelé, appelant les Taïwanais à investir en France. Au retour d'un déplacement en Chine, le président français avait suscité une vague d'incompréhension aux Etats-Unis et en Europe en appelant l'Union européenne à ne pas être « suiviste » de Washington ou Pékin sur la question de Taïwan.

De tels propos pourraient laisser Pékin penser que la France n'interviendrait pas en cas d'opération militaire chinoise contre Taïwan, selon des experts. Emmanuel Macron avait assumé ses propos lors d'une visite aux Pays-Bas, expliquant qu'être « allié » des Etats-Unis ne voulait pas pour autant dire être « vassal ».

(avec AFP)