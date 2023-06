La Russie et Cuba se rapprochent autour de projets « technico-militaires »

À la recherche de nouveaux partenaires commerciaux et d'alliés politiques depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie se rapproche toujours plus de Cuba. « La Russie envisage de développer conjointement avec Cuba une série de projets dans le domaine technico-militaire », a déclaré le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou ce mercredi, cité par le quotidien officiel cubain Granma. Il recevait son homologue cubain, Alvaro Lopez Miera, à Moscou.

Lire aussiL'économie russe se contracte, selon la BERD, mais moins que prévu

D'après le quotidien d'État, le ministre russe a souligné que « Cuba avait été et restait l'allié le plus important de la Russie dans la région » latino-américaine, et a proposé à son homologue cubain un « rapprochement plus important » entre les deux ministères. « Je propose d'aborder en détail tous les projets existants et prometteurs dans le domaine militaire », a ajouté Sergueï Choïgou, cité par l'agence de presse russe Spoutnik.

Les atouts de l'île

Isolée à l'international et soumise à des sanctions toujours plus strictes des pays occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, « la Russie a besoin de partenaires commerciaux et d'alliés politiques, et l'Amérique latine offre la possibilité d'avoir les deux », expliquait fin mai à l'AFP Mervyn Bain, spécialiste des relations Russie-Amérique latine à l'Université de Aberdeen, en Écosse. Cependant, « il est difficile de savoir jusqu'à quel niveau » les relations vont se nouer avec l'île.

La Russie cherche en tout cas à s'attirer les faveurs de Cuba, qui est sous le coup d'un embargo économique de Washington depuis 1962, renforcé par Donald Trump (2017-2019) et à peine desserré par son successeur Joe Biden. « Les sanctions illégales qui frappent Cuba perdurent depuis des décennies » et « nous allons tout faire pour que nos échanges économiques aident à surmonter ces difficultés imposées depuis l'extérieur », a déclaré le président Poutine au Premier ministre cubain, selon un communiqué diffusé sur le site internet de la présidence russe.

Lire aussiTourisme : Cuba veut accueillir les étrangers à tour de bras

Les hauts placés russes défilent à Cuba

Proches alliés durant la Guerre froide, les deux pays ont vu leurs liens brutalement rompus en 1991 lors de la désintégration du bloc soviétique, avec lequel Cuba assurait 75% de ses échanges commerciaux et qui représentait l'essentiel de ses sources de crédit. À partir de 2005, après avoir été réduites à néant, les relations ont repris, mais elles n'ont jamais atteint le niveau d'échange actuel, qualifié par le président Diaz-Canel de « période unique ».

Depuis début 2023, les visites de hauts représentants russes se sont en effet succédé sur l'île. Après le Conseiller à la sécurité Nikolaï Patrouchev, et le PDG de la compagnie pétrolière publique Rosneft en mars, le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, s'est rendu à Cuba en avril. La Havane a également accueilli le Conseiller économique de Vladimir Poutine, Maxim Orechkine, le représentant des entrepreneurs russes auprès du Kremlin, Boris Titov, ainsi que le vice-Premier ministre Dimitri Tchernychenko. Ce dernier a présenté fin mai à La Havane une « feuille de route » pour accélérer la coopération avec Cuba. Une dizaine d'accords ont ainsi été signés fin mai pour relancer les échanges dans la construction, le numérique, les banques, le sucre, le transport et le tourisme.

(Avec AFP)