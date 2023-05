L'économie russe se contracte, selon la BERD, mais moins que prévu

Malgré la guerre en Ukraine et les sanctions, l'économie russe devrait faire mieux que prévu, selon la BERD. Sans aller jusqu'à prévoir une croissance, comme l'a prédit jusqu'ici le Fonds monétaire international (FMI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement table certes sur une contraction de l'économie russe, mais moins forte que prévu : -1,5%, une révision à la hausse d'1,5 point par rapport à sa précédente prévision en février. L'an dernier, l'économie russe a reculé de 2,1%, selon la BERD et le FMI, lequel a prévu, en avril, une croissance pour l'économie russe de 0,7% pour 2023, mieux que les 0,4% prévus en début d'année. Pour La BERD, il faudra attendre l'an prochain pour un retour de la croissance. Le pays bénéficie de recettes pétrolières plus élevées qu'attendu grâce notamment aux transactions réorientées vers d'autres pays pour compenser la perte des achats d'Europe de l'est.

Croissance de 1% en Ukraine

En Ukraine, après un effondrement sans précédent du PIB de 29% en 2022, l'économie devrait croître de 1% cette année.

« Les producteurs doivent faire face à de fréquentes pannes d'électricité, des dégâts à leurs installations et infrastructures, des difficultés de logistique, pénuries de travailleurs et des raids aériens occasionnels », détaille le rapport de la banque. Mais la stabilité macroéconomique a été maintenue par des financements de long terme et un programme du FMI.

L'an prochain, la BERD pronostique une croissance de 3%, malgré de fortes incertitudes sur l'évolution du conflit.

