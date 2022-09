La vente d'armes pour 1,1 milliard de dollars par Washington à Taïwan, déclenche la fureur de Pékin

Un mois après la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi qui avait déjà provoqué la fureur de Pékin qui avait alors lancé d'importantes manœuvres militaires, la tension remonte entre les Etats-Unis et la Chine. L'administration de Joe Biden a confirmé vendredi la vente pour 1,1 milliard de dollars d'armes à l'île. L'information avait été dévoilée en début de semaine par un média américain.

Cette annonce a aussitôt suscité la colère de Pékin. La Chine s'est déclarée « fermement opposée » à ces transactions. Par la voix de la porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu, elle a exigé que Washington y renonce « immédiatement », « de crainte qu'elles n'affectent davantage les relations avec les Etats-Unis, ainsi que la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan ». Dans le cas contraire, la Chine, qui estime que Taïwan, peuplée d'environ 23 millions d'habitants, est l'une de ses provinces, menace de prendre « résolument des contre-mesures légitimes et nécessaires au vu de la situation ».

L'aval du Congrès américain

Dans le détail, le gouvernement américain a approuvé la vente à Taipei pour 355 millions de dollars de 60 missiles Harpoon capables de couler des bateaux de guerre, 100 missiles de courte portée Sidewinder (85,6 millions), capables d'intercepter des missiles ou des drones, et d'un contrat de maintenance du système de radars de Taïwan évalué à 665 millions, a précisé le département d'Etat dans un communiqué.

Il s'agit de la plus grosse vente d'armes américaines pour Taïwan depuis l'arrivée à la présidence de Joe Biden, en janvier 2021. Pour se concrétiser, ces ventes doivent encore recevoir l'aval du Congrès, ce qui est quasiment acquis. Ces transactions « servent les intérêts économiques et de sécurité nationale des Etats-Unis en soutenant les efforts (de Taïwan) de moderniser ses forces armées », a également souligné la diplomatie américaine via un porte-parole du département d'Etat américain. Ce dernier a assuré que les Etats-Unis soutenaient « un règlement pacifique de la question, conformément aux vœux et dans l'intérêt du peuple taïwanais ».

Lire aussiTaïwan : la stratégie indo-pacifique des États-Unis à l'épreuve

Et du côté de Taipei, qui a fortement augmenté son budget militaire - Taiwan a dévoilé un projet de budget de défense pour 2023 d'au moins 13,72 milliards de dollars - Chang Tun-han, le porte-parole de la présidence taïwanaise, a estimé que « cette vente d'armes n'aidera pas seulement nos soldats à lutter contre la coercition dans la zone grise, elle renforcera également les capacités d'alerte précoce de l'île contre les missiles balistiques à longue portée ».

(Avec AFP)