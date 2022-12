Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Fed, gaz, OMC, Covid, France-Maroc)

France-Maroc : ce qu'il faut retenir des relations économiques entre les deux pays en trois points

A quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde de football opposant la France et le Maroc, les pronostics s'accélèrent sur l'issue du match. En dépit de relations diplomatiques tumultueuses entre Paris et Rabat, les deux économies ont tissé des liens de proximité considérables. Mais les tensions étatiques pourraient plomber les échanges commerciaux si la situation ne s'améliore pas en 2023. Retour en trois points sur les relations économiques et migratoires étroites entre les deux pays.

Hausse des taux : la Fed commence à calmer le jeu

En réunion jusqu'à ce mercredi soir à Washington, le comité de politique monétaire devrait opter pour une hausse de l'ordre de 50 points de base des taux directeurs contre 75 les mois précédents alors que l'inflation commence à ralentir outre Atlantique. Le taux directeur de la Fed, actuellement compris entre 3,75 et 4,00%, devrait donc grimper jusqu'à 4,25-4,50%. Il s'agirait de son niveau le plus élevé depuis 2007. Une inflexion que la BCE pourrait imiter jeudi lors de sa réunion.

Plafonnement du prix du gaz : l'UE se donne une semaine pour trouver un impossible consensus

Sans grande surprise, les Vingt-Sept ne sont pas parvenus à s'entendre sur le niveau à partir duquel un mécanisme de plafonnement du prix du gaz se déclencherait. Cette épineuse question est reportée au lundi 19 décembre prochain, lors d'un énième conseil extraordinaire.

Covid : les contaminations explosent en Chine

Même si l'ampleur exacte de l'actuelle flambée de Covid-19 en Chine est « impossible » à déterminer depuis l'allègement des restrictions sanitaire intervenue la semaine dernière, les contaminations explosent. A Pékin, certaines entreprises ont fait état de 90% de leur personnel contaminé mais, malgré tout, le gouvernement semble aujourd'hui déterminé à poursuivre la réouverture du pays qui devrait redonner un coup de fouet à la croissance dès le premier semestre 2023. Un optimisme que ne partage pas le FMI qui estime au contraire que le changement de politique anti-Covid créera dans un premier temps « quelques difficultés ».

L'OMC plaide pour une « déconcentration » des industries pour sécuriser les chaînes mondiales d'approvisionnement

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, s'est prononcée mardi, lors d'une table ronde organisée par le FMI, en faveur d'une « déconcentration » des industries afin que les pays en voie de développement ne soient plus « uniquement des exportateurs de matières premières » mais puisse, aussi, par exemple, produire « vaccins et produits pharmaceutiques ».

ARTICLE BONUS - Quand l'élite économique du Maroc se forme dans les grandes écoles françaises

