Malgré l'arrêt de Nord Stream, l'Europe recevra un peu de gaz russe via l'Ukraine

Quelques heures après avoir annoncé que les livraisons vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1 ne reprendraient pas comme prévu, le géant gazier russe Gazprom annonce qu'il va livrer ce samedi 42,7 millions de mètres cubes de gaz à l'Europe via l'Ukraine. Le débit au point d'entrée de Soudja, à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, était légèrement supérieur à son niveau de vendredi, mais pas suffisant pour compenser les volumes qui étaient attendus via Nord Stream 1.

Vendredi soir, Gazprom a justifié cette arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1, qui passe sous la mer Baltique pour relier la Russie à l'Allemagne et à d'autres pays d'Europe occidentale, en raison d'une fuite d'huile détectée dans une turbine de ce pipeline au cours des opérations de maintenance des derniers jours, dans une station de compression située en Russie. « Jusqu'à la réparation (...) le transport du gaz via Nord Stream est complètement suspendu », a indiqué le groupe, sans préciser combien de temps pouvait durer cette réparation.

Arrêt injustifié selon Siemens

Le groupe allemand Siemens, qui assure habituellement des opérations de maintenance sur les turbines de Nord Stream 1, mais n'a pas été associé cette fois aux travaux menés par Gazprom, a estimé que la fuite signalée par le groupe russe ne justifiait en rien l'arrêt du gazoduc. « En tant que fabricant de turbines, nous pouvons affirmer qu'une telle constatation ne constitue pas une raison technique pour arrêter les opérations », a déclaré Siemens Energy dans un communiqué, précisant que par le passé l'apparition « de ce type de fuite n'a pas entraîné l'arrêt des opérations ».

De quoi mettre à rude épreuve les nerfs des Européens, engagés dans une course contre la montre pour éviter une crise énergétique cet hiver. Très dépendants du gaz russe, ils accusent depuis plusieurs semaines le Kremlin de s'en servir comme d'un moyen de pression, ce que réfute Moscou.

Approvisionnement en gaz garanti, assure Berlin

Malgré tout, l'Allemagne, pays particulièrement dépendant de la Russie, a indiqué vendredi que ses approvisionnements en gaz étaient assurés. « La situation sur le marché du gaz est tendue, mais la sécurité de l'approvisionnement est garantie », a affirmé une porte-parole du ministère allemand de l'Économie dans un communiqué. Sans commenter l'annonce de Gazprom, la porte-parole a déclaré que l'Allemagne avait « déjà vu le manque de fiabilité de la Russie au cours des dernières semaines ».

Plus tôt vendredi dans la journée, le Kremlin avait affirmé que le fonctionnement du gazoduc Nord Stream était « menacé » par une pénurie de pièces de rechange en raison des sanctions visant Moscou pour son offensive en Ukraine. La Russie affirme notamment que les sanctions empêchent la restitution d'une turbine Siemens qui avait été envoyée au Canada pour être réparée. L'Allemagne, où se trouve la turbine, assure au contraire que c'est Moscou qui bloque le retour de cette pièce-clé.

(Avec Reuters et AFP)