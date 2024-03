Mer Rouge : les forces alliées déjouent une attaque à grande échelle des Houthis contre des bateaux commerciaux et militaires

C'est l'une des attaques les plus importantes des Houthis du Yémen depuis qu'ils ont commencé à s'en prendre, à coup de drones et de missiles, au transport maritime dans la mer Rouge et le golfe d'Aden pour soutenir la cause palestinienne. Des navires et des avions de la marine américaine mais aussi de la coalition internationale, dont la France, ont abattu 15 drones tirés tôt samedi en mer Rouge par les rebelles houthis du Yémen, a déclaré le Commandement central américain (Centcom). Selon les Houthis, 37 drones ont été lancés.

Attaque à grande échelle

Cette attaque « à grande échelle » s'est produite avant l'aube (entre 4h et 6h30 heure locale) en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, a précisé le Centcom. Les drones représentaient « une menace imminente pour les navires marchands, la marine américaine et les navires de la coalition dans la région », ont indiqué les forces de la coalition et le commandement militaire américain. Quatre de ces drones ont été abattus par la France, l'un des pays alliés, selon le ministère français des Armées.

Dans un discours télévisé diffusé samedi matin, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, a déclaré que les rebelles avaient pris pour cible un vraquier américain, le Propel Fortune, mais aussi « un certain nombre de destroyers américains en mer Rouge et dans le golfe d'Aden à l'aide de 37 drones ». Deux opérations distinctes donc. Le Propel Fortune est décrit par des sites internet effectuant le suivi des navires comme un vraquier battant pavillon de Singapour.

Première attaque meurtrière cette semaine

Vendredi, un navire qui traversait le golfe d'Aden au large du Yémen a signalé vendredi deux explosions survenues devant cette embarcation, selon l'agence britannique de sécurité maritime UKMTO. Les explosions ont eu lieu à quelque 50 milles nautiques au sud-est de la ville portuaire d'Aden, contrôlée par le gouvernement yéménite en guerre contre les rebelles houthis. Pour rappel, les attaques des Houthis poussent de nombreux armateurs à éviter désormais ces passages essentiels pour le commerce international. Ces insurgés soutenus par Téhéran et qui contrôlent de vastes pans du Yémen disent mener leurs attaques en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, où Israël est en guerre contre le Hamas après l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien.

Premier allié d'Israël, Washington a mis en place en décembre une coalition multinationale afin de « protéger » le trafic maritime sans parvenir à faire cesser les attaques. Depuis la mi-janvier, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené plusieurs frappes contre les positions des rebelles, lesquels ont désigné aussi les navires américains et britanniques comme des « cibles légitimes » après avoir dit viser initialement des navires « liés à Israël ». Mercredi, trois membres d'équipage d'un navire marchand ont été tués dans le golfe d'Aden selon l'armée américaine, dans la première attaque meurtrière des Houthis.