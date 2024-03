Mer Rouge : les Houthis sont impliqués dans la destruction de câbles sous-marins, selon Washington

La guerre hybride bat son plein en mer Rouge et l'enjeu est de ne pas rentrer directement dans le conflit. Sans les accuser clairement, les Etats-Unis estiment que l'ancre d'un navire pris pour cible en mer Rouge par les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, a sectionné des câbles sous-marins, a déclaré jeudi un responsable du Pentagone. Or, ces infrastructures sont clés puisqu'elles servent aux communications et au réseau internet internationaux de plusieurs pays.

« Nous estimons actuellement que les dégâts aux câbles sous-marins (...) sont le résultat de l'attaque au missile lancée par les Houthis le 18 février contre le Rubymar, qui a coulé depuis », a-t-il déclaré.

Cette attaque a « contraint l'équipage à jeter l'ancre et à abandonner le navire. Les premières évaluations montrent que l'ancre a vraisemblablement, en raclant les fonds, sectionné les câbles sous-marins qui fournissent des services de communication et des services internet au monde entier », a-t-il ajouté.

Le premier incident meurtrier

Le Rubymar, un navire marchand battant pavillon du Belize et exploité par une entreprise libanaise, a coulé samedi et avec lui plus de 21.000 tonnes de mètres cube d'engrais à base de phosphate d'ammonium et de sulfate.

Mercredi, trois marins du vraquier True Confidence ont péri dans une attaque au missile revendiquée par les Houthis. Il s'agit du premier incident meurtrier.

Les rebelles houthis soutenus par l'Iran lancent des attaques contre des navires dans le golfe d'Aden et en mer Rouge en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza, assiégé et soumis à une offensive militaire israélienne d'envergure, consécutive à l'attaque du 7 octobre du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.

Ils ont annoncé vouloir cibler les navires israéliens, américains et britanniques, ainsi que les bateaux voguant vers les ports israéliens, perturbant fortement le trafic maritime.

