Niger : les Etats-Unis temporisent avec la junte au pouvoir

Washington joue la carte du pragmatisme au Niger. Alors que les premiers éléments de la force française au Niger, soit 1.400 hommes au total, sont arrivés au Tchad voisin, les Etats-Unis semblent prêts à composer avec la junte militaire qui a pris le pouvoir en juillet dernier pour déposer le président Mohamed Bazoum, élu en 2021 sur un programme de lutte contre la corruption. C'est du moins ce que rapporte le Financial Times.

Les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ainsi que de la Guinée, ont été renversés ces dernières années par des juntes militaires. La perte de régimes démocratiques a limité la capacité de Washington à s'engager au Sahel, où des groupes islamistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont infiltré des pans entiers de territoire et mené de multiples attaques meurtrières.

Positions divergentes

« Nous nous engageons dans la région de manière cohérente afin de pouvoir continuer à garantir la sécurité dans la région », a indiqué au quotidien britannique Judd Devermont, directeur des Affaires africaines au conseil de sécurité nationale. La France, qui ne reconnaît pas la junte et soutient toujours le président élu, s'est finalement résolue, après des mois de tensions, à rapatrier son ambassadeur et à, évacuer ses troupes d'ici la fin de l'année.

Vendredi, le président français a exprimé « sa vive inquiétude » sur le sort du président Bazoum, appelant une nouvelle fois à sa libération immédiate et soulignant « la détermination de la France à poursuivre ses efforts pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger ».

Le ton est clairement différent aux Etats-Unis, qui dispose également de troupes au Niger dans le cadre sa lutte contre le terrorisme islamiste, avec un millier d'hommes. Le conseiller américain à la sécurité nationale a rappelé que les Etats-Unis ne pouvaient tout simplement pas quitter le Niger.

« Si nous quittons le Niger, il ne s'agit pas seulement de la sécurité des Nigériens. Il s'agit également des conséquences pour le Ghana, le Togo et le Bénin », a déclaré auprès du Financial Times le conseiller. « C'est une région qui, malheureusement, connaît une véritable expansion de l'extrémisme. Et il se rapproche maintenant des frontières, voire déborde des frontières des pays littoraux », a-t-il ajouté.