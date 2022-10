Plombé par ses pertes, le suédois Electrolux prévoit de supprimer 8% de ses postes

Entre 3.500 et 4.000 salariés devraient être licenciés par le groupe suédois d'électroménager Electrolux, soit près de 8% des quelque 52.000 postes que compte le groupe dans le monde. Ces suppressions de poste sont la conséquence de pertes importantes, 605 millions de couronnes (55,3 millions d'euros) lors du troisième trimestre de son exercice. Seul petit rayon de soleil, une augmentation du chiffre d'affaires à 35,24 milliards de couronnes (+ 14% sur un an), grâce à la hausse des prix. Les résultats présentés sont plus mauvais qu'escomptés par les analystes. Pour la période juin-septembre, ils tablaient sur des pertes situées entre 14 et 30,5 millions de couronnes et un chiffre d'affaires oscillant entre 32,52 et 32,71 milliards.

La demande des consommateurs ralentit

Le programme de réduction de coûts, qui concerne essentiellement l'Amérique du Nord, où Electrolux a subi une perte de 1,2 milliard de couronnes lors du dernier trimestre, devrait entraîner une charge de restructuration s'élevant jusqu'à 1,5 milliard de couronnes au quatrième trimestre.

Electrolux a pâti d'un environnement de marché faible, et des déséquilibres de la chaîne d'approvisionnement qui ont entraîné une hausse significative des coûts, principalement en Amérique du Nord. « L'impact du ralentissement de la demande des consommateurs a été amplifié par les niveaux élevés des stocks des détaillants », a noté le PDG du groupe Jonas Samuelson, qui s'attend à une demande toujours faible pour 2023. Par ailleurs, Electrolux, qui avait déjà suspendu ses activités en Russie après l'invasion russe de l'Ukraine, a annoncé début septembre son départ du pays et la cession de sa filiale locale. Le groupe n'a pas de site de production en Russie mais y réalisait avant la guerre en Ukraine 1,6% de son chiffre d'affaires mondial et 4% de son chiffre d'affaires européen. Une provision de 350 millions de couronnes (environ 33 millions d'euros) a été passée dans les comptes du troisième trimestre.

(Avec AFP)