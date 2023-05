Pour lutter contre l'inflation, l’Argentine lance un billet exceptionnel de 2.000 pesos

Lundi, le gouvernement argentin a lancé son plus important billet de banque en circulation, à hauteur de 2.000 pesos. Selon un communiqué de la Banque centrale de la République Argentine (BCRA), ce billet inédit a pour but d'« améliorer le fonctionnement des guichets automatiques et optimiser les flux de liquide ». Objectif affiché, lutter contre l'inflation galopante. Dans les faits, le billet n'a pas encore été mis en circulation. Il sera distribué aux banques progressivement dans la semaine.

Ce billet de 2.000 pesos représente 8,59 dollars au taux de change officiel. En revanche, taux de change informel, celui de référence pour les Argentins, ce billet a pour valeur 4,08 dollars. Couplée à une inflation chronique, qui en avril a atteint 108,8% sur douze mois, la dépréciation du peso est telle qu'en février, au moment de l'annonce du lancement à venir du nouveau billet, celui-ci valait encore 10,25 dollars au taux officiel. Le nouveau billet représente ainsi environ le prix d'achat d'un sandwich et d'une boisson gazeuse dans un établissement de restauration rapide. Jusqu'à présent, la plus grosse coupure en circulation était un billet de 1.000 pesos, lancé en 2017 avec une valeur équivalant à l'époque à 55,5 dollars.

Le nouveau billet rendra hommage à des pionniers de la science et de la médecine argentines, avec notamment des portraits de Ramon Carrillo (1906-1956), neurochirurgien, neurobiologiste, ancien ministre de la Santé et qui fit avancer la vaccination, et de Cecilia Grierson (1859-1934), première femme médecin, diplômée en 1886.

Le taux d'intérêt rehaussé

La mise en place de ce nouveau billet fait suite à une vague de mesures annoncées par le gouvernement argentin. Le lundi 15 mai, la Banque centrale a augmenté son taux d'intérêt à 97% pour les dépôts à terme, afin de viser « des rendements positifs sur les investissements en peso » et « éviter que la volatilité financière n'agisse comme un moteur des anticipations d'inflation », selon un communiqué de la BCRA. La banque centrale a également annoncé qu'elle allait « continuer de surveiller l'évolution du niveau général des prix, la dynamique du marché financier et des changes, et des indicateurs monétaires, afin de calibrer sa politique de taux d'intérêt ».

Pour rappel, le taux d'intérêt avait été augmenté de 10 points fin avril, à 91%, devenant l'un des plus élevés au monde. Le dernier relèvement n'est qu'une actualisation dans le sillage de l'inflation. Il vise à éviter que trop de pesos en circulation n'alimentent une demande de dollar « informel », soulignent des économistes.

Une inflation galopante

Cette instauration d'un nouveau billet arrive dans un contexte très pesant. L'inflation, qui avait déjà battu un record en 2022 de plus de 30 ans (94,8% sur un an) poursuit son ascension en 2023. En avril, l'inflation avait encore augmenté de 8,4% sur un mois (indice mensuel le plus élevé depuis 21 ans), pour un total de 108,8% sur un an. En préparant son budget 2023, le gouvernement avait tablé sur 60% d'inflation sur l'année. Mais les experts évoquent à présent une inflation à plus de 126%, selon le dernier bulletin de conjoncture de la banque centrale.

Plusieurs milliers d'Argentins ont manifesté la semaine passée pour montrer leur mécontentement. Sur les banderoles des organisations et syndicats présents à la manifestation, on pouvait lire : « On n'en peut plus de la faim », « seule la rue freinera les prix ». Ce lundi, le ministre de l'Economie, Sergio Massa, devait ainsi annoncer plusieurs mesures ciblées, centrées autour de facilités de crédit pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises, visant à doper la consommation et l'activité.

Parallèlement, le gouvernement continue de discuter avec le Fonds monétaire international d'une révision des objectifs du plan de refinancement (scellé en 2022) de la dette argentine, legs d'un prêt de 44 milliards de dollars contracté en 2018.

Troisième économie d'Amérique latine, l'Argentine sort de deux années consécutives de croissance (10,3% en 2021, 5,4% en 2022), fait sans précédent depuis douze ans. Mais les prévisions pour 2023 sont en net recul, à +0,2%, selon les perspectives actualisées, en avril, du Fonds monétaire international (FMI). Pour rappel, l'Argentine est à cinq moins d'élections générales plus qu'imprévisibles, où le ministre de l'Economie actuel Sergio Massa pourrait se présenter.

(Avec AFP)