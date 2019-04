Pourquoi le procureur Robert Mueller n'a pas inculpé Donald Trump

Le rapport du procureur Robert Mueller, dont une version expurgée a été rendue publique jeudi, exclut toute collusion entre l'équipe de Donald Trump et la Russie, mais des analystes juridiques ont vu dans le document suffisamment d'éléments pour que le Congrès américain s'en saisisse et mène une enquête.

"Les preuves que nous avons obtenues sur les actes et l'intention du président présentent des points difficiles qui nous empêchent de déterminer de façon concluante qu'aucune conduite criminelle n'a eu lieu. En conséquence, même si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne l'exonère pas non plus", peut-on notamment lire dans le rapport de 448 pages, qui est le fruit de 22 mois d'enquête.